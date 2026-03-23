Luka Doncic ne sera finalement pas suspendu face aux Pistons

Alors que Luka Doncic avait reçu sa seizième faute technique de la saison samedi soir (synonyme de suspension), la NBA a finalement annulé cette dernière, permettant au Slovène de pouvoir jouer ce soir face aux Detroit Pistons.

Samedi soir, dans une victoire au buzzer des Lakers face au Magic (105-104), Luka Doncic a reçu une faute technique. Jusque-là, rien d’anodin, une soirée normale même, dirait-on. Sauf que cette faute technique, pour Luka, était synonyme de suspension. Puisqu’on le rappelle, en NBA, au bout de seize fautes techniques, c’est repos forcé pendant un match. On ne manque pas de respect aux arbitres à répétition sans être puni, logique.

Oui… mais non. Après le match, les Lakers ont fait appel auprès de la NBA pour annuler la faute technique de son meneur. Et hier soir, Shams Charania nous a appris que cette dernière avait bel et bien été annulée, permettant au génie de Los Angeles de poursuivre sa furia offensive ce soir face aux Pistons.

The NBA has rescinded Lakers star Luka Doncic’s 16th technical foul, allowing him to play in Monday’s road game against the Detroit Pistons.

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 22, 2026

« La NBA a annulé la 16e faute technique de la star des Los Angeles Lakers Luka Doncic, lui permettant de jouer le match à l’extérieur lundi contre les Detroit Pistons. »

Un échange particulièrement violent ?

Doncic avait reçu cette seizième faute à la suite d’un échange avec Goga Bitadze à la ligne des lancers francs dans le troisième quart-temps. Alors que, sur le coup, on aurait pu penser à un énième moment de trashtalk entre deux joueurs NBA, Luka est revenu sur la scène en conférence de presse… et ses explications ne font plus rire du tout.

Luka on what Goga said:

« He would fuck my whole family. It was in Serbian »

unreal bro smh pic.twitter.com/iHeOEfeugG

— Oh No He Didn’t (@ohnohedidnt24) March 22, 2026

« Évidemment, j’ai laissé tomber mon équipe avec cette dernière faute technique, mais ce n’était pas mon intention. Il m’a dit sur la ligne des lancers francs qu’il allait ‘niq*er toute ma famille’… et à un moment donné, on est sur un terrain de basket, je ne peux pas laisser passer ça. Je dois me défendre, même si je sais que je dois faire mieux […] Il m’a parlé en serbe. »

Si tout cela est vrai, alors primo, on comprend que Luka puisse péter un plomb, et surtout ça jette un froid sur Goga. Parce qu’on aime particulièrement le trashtalk, mais il y a des limites à ne pas dépasser. De plus, au vu de la situation actuelle de Luka Doncic, ce n’est pas un move très malin de la part de l’intérieur géorgien, qui s’est par ailleurs défendu et excusé.

Bref, on vous laisse vous faire votre propre idée, tout ce qu’on sait, c’est que ça n’a pas empêché le Slovène de jouer… au contraire, ça l’a encore plus énervé et il est reparti avec 33 pions et la win. Et ça pourrait bien recommencer dès ce soir !