Samedi soir, le Thunder et les Wizards (plus particulièrement Ajay Mitchell et Justin Champagnie) ont oublié les caméras et se sont distribué deux, trois patates. Le genre de scène qui divertit, qui fait sourire parce que c’est rigolo c’est les copains, mais que la NBA ne kiffe pas trop ! Résultat, va falloir sortir le carnet de chèque les gars.

Ajay Mitchell et Justin Champagnie ont décidé de transformer un match tranquille, sans enjeu et sans adversité jusqu’alors, en baston générale. On ne sait pas qui a volé le goûter de l’autre, une chose est sûre, ils n’y sont pas aller de main morte.

Sauf que, en NBA, les coups gratuits, ça se paye cher.

BASTOOON

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— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 21, 2026



Après cette belle salade de patates, la NBA a donc tranché : un match de suspension chacun pour Mitchell et Champagnie, sans salaire évidemment.

Et puisqu’on ne laisse jamais personne sur le bord de la route, dans la catégorie « meilleur acteur dans un second rôle » sont nominés : Jaylin Williams et ses 50 000$ d’amendes, ainsi que Cason Wallace et Anthony Gill pour leur 35 000$ chacun. Bref, une baston qui coûte plus cher qu’un transfert en Ligue 2.

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— NBA Communications (@NBAPR) March 22, 2026