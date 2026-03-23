Playoffs NBA : à 3 semaines de la fin de saison, la course s’annonce rude

Alors qu’il reste une dizaine de matchs pour tout le monde avant la fin de la saison régulière, il est l’heure de faire un point sur la course aux Playoffs dans les deux conférences. Un Top 6 qui va se jouer entre six équipes à l’Est et l’avantage du terrain qui fait rage à l’Ouest… on vous détaille tout !

Conférence Est

Dans l’Est des Etats-Unis, quatre équipes ont déjà validé leur place en post-season (Knicks, Celtics, Cavs, Pistons) et parmi eux, Detroit a même déjà validé son ticket direct pour les Playoffs. Autrement dit, sauf tremblement de terre, ces quatre là seront aux rendez-vous avec l’avantage du terrain le 18 avril, date du début du premier tour.

Pour savoir qui les accompagnera, c’est une tout autre histoire. Actuellement, la cinquième place est occupée par les Raptors, avec un demi match d’avance sur les Hawks sixièmes, à égalité avec les Sixers (avantage Atlanta au tie breaker). Encore un demi match derrière, on retrouve Orlando, eux même avec un demi match d’avance sur le Heat. Et enfin, en dixième position on retrouve les Hornets.

Pour la faire courte, il n’y a que deux matchs et demi d’écart entre ces six équipes… et c’est la folie !

Point calendrier :

La lutte va donc faire rage dans cette dernière ligne droite et voici un aperçu du calendrier à venir (en gras, les confrontations directes) :

Équipe Calendrier restant Analyse et chances de finir top 6* Raptors @Jazz, @Clippers, vs Pelicans, vs Magic, @Pistons, vs Kings, @Grizzlies, @Celtics, vs Heat, vs Heat, @Knicks, vs Nets Confrontations directes contre Magic et Heat. Calendrier globalement abordable. 71% d’accrocher le top 6. Hawks vs Grizzlies, @Pistons, @Celtics, vs Kings, vs Celtics, @Magic, @Nets, vs Knicks, @Cavs, vs Cavs, @Heat Calendrier similaire à Toronto. Malgré sa bonne forme, Atlanta devra tout de même batailler. 33% d’accrocher le top 6. Sixers vs Thunder, vs Bulls, @Hornets, @Heat, @Wizards, vs Wolves, vs Pistons, @Spurs, @Rockets, @Pacers, vs Bucks Calendrier compliqué + blessure de Maxey → ça s’annonce compliqué. 32% d’accrocher le top 6 et n’a pas son destin en main. Magic vs Pacers, @Cavs, vs Kings, @Raptors, vs Suns, vs Hawks, @Mavericks, @Pelicans, vs Pistons, vs Wolves, @Bulls, @Celtics Une vraie carte à jouer mais Orlando devra être régulier et discipliné. 34% d’accrocher le top 6 et n’a pas son destin en main. Heat vs Spurs, @Cavs, @Cavs, @Pacers, vs Sixers, vs Celtics, vs Wizards, @Raptors, @Raptors, @Wizards, vs Hawks Calendrier peut-être le plus dur des six. Bien partis pour jouer le Play-in (comme d’hab). 17% d’accrocher le top 6 et n’a pas son destin en main. Hornets vs Kings, vs Knicks, vs Sixers, vs Celtics, @Nets, vs Suns, vs Pacers, @Wolves, @Celtics, vs Pistons, @Knicks Sûrement le calendrier le plus abordable (7 matchs à domicile) mais devra compter sur des faux pas. 7% d’accrocher le top 6 et n’a pas son destin en main.

*Probabilités prises en compte au lundi 23 mars 2026, via playoffstatus.com

Conférence Ouest

À l’Ouest, bien que la fin de saison s’annonce particulièrement chaude, les choses sont légèrement plus claires. En effet, on connaît les deux premiers, OKC et San Antonio n’auront aucun problème à terminer la saison à leur place respective.

Derrière les Lakers semblent bien partis pour finir sur le podium, mais deux matchs et demi derrière, trois équipes sont à égalité : Rockets, Nuggets et Wolves. Une bataille pour l’avantage du terrain va donc animer cette dernière ligne droite.

En ce qui concerne le Play-in, tout semble assez figé. Un temps en capacité de lutter pour le top 6, les Suns se sont essoufflés au pire moment et semblent destinés à terminer septièmes. Ils ont quatre match de retard sur les Wolves (sixièmes) et quatre et demi d’avance sur les Clippers (huitièmes). Ça devrait donc tenir.

Reste à savoir qui de Portland ou des Warriors pourra embêter les Clippers et tenter de ne jouer qu’un seul match au Play-in.

Point calendrier :

Faisons un point sur la course à l’avantage du terrain entre les Lakers, les Rockets, les Nuggets et les Wolves (en gras, les confrontations directes) :

Équipe Calendrier restant Analyse et chances de finir 3e ou 4e Lakers @Pistons, @Pacers, vs Nets, vs Wizards, vs Cavs, @Thunder, @Mavs, vs Thunder, @Warriors, vs Suns, vs Jazz Fini les confrontations directes et la moitié des matchs contre des équipes qui tank → ça devrait tenir pour L.A. 98% de chances d’avoir l’avantage du terrain. Rockets @Bulls, @Wolves, @Grizzlies, @Pelicans, vs Knicks, vs Bucks, vs Jazz, @Warriors, @Suns, vs Sixers, vs Wolves, vs Grizzlies Double confrontation face aux Wolves et un calendrier dense → faudra assurer pour creuser l’écart. 41% de chances d’avoir l’avantage du terrain. Nuggets @Suns, vs Mavs, vs Jazz, vs Warriors, @Jazz, vs Spurs, vs Blazers, vs Grizzlies, vs Thunder, @Spurs Jouent deux fois les Spurs + une fois le Thunder (dont deux fois d’affilés pour finir la saison), attention au finish. 44% de chances d’avoir l’avantage du terrain et n’a pas son destin en main. Wolves vs Rockets, vs Pistons, @Mavs, @Pistons, @Sixers, vs Hornets, @Pacers, @Magic, @Rockets, vs Pelicans Jouent deux fois les Rockets + plusieurs prétendants aux Playoffs à l’Est → attention à ne pas déraper. 17% de chances d’avoir l’avantage du terrain et n’a pas son destin en main.

*Probabilités prises en compte au lundi 23 mars 2026, via playoffstatus.com

Un rapide rappel sur la règle des tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité.

Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Conférence Est

Conférence Ouest

Source images : ESPN.com et NBA.com