Expansion NBA : on a simulé la Draft de A à Z ! (Partie 1) Apéro TrashTalk

Le lundi reste le meilleur jour de la semaine même sans Top 10 ! Aujourd’hui, nous vous proposons une vidéo, en deux parties, sur un sujet qui va être au coeur de l’actualité : l’expansion à venir et la Draft qui permettra aux nouvelles équipes d’avoir des joueurs dans leurs rosters. Comment fonctionne une Draft d’expansion ? Quels sont les joueurs qui seront concernés puis choisis ? Allez, c’est parti on simula la Draft d’expansion de A à Z !

La chaîne YouTube qui file le sourire, garantie sans additifs