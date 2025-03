Auteur d’une saison déjà exceptionnelle, Shai Gilgeous-Alexander rentre encore un peu plus dans l’histoire. 65 matchs de suite à 20 points ou plus en une saison, il rejoint ainsi un club très fermé avec trois autres joueurs : Wilt Chamberlain, Oscar Robertson et Michael Jordan.

Sacrée course au MVP à laquelle on a le droit cette année quand même. Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic n’ont fait que se répondre à coups de records, de lignes statistiques encore jamais faites en NBA ou de séries historiques. En parlant de séries historiques, SGA vient d’en ajouter une à son CV.

Dans la victoire d’OKC cette nuit contre les Kings 121-105, et grâce à une performance de 32 points, l’arrière canadien a atteint la barre des 65 matchs de suite à minimum 20 points dans une saison. Juste à lire comme ça, la stat fait déjà mal au crâne, mais elle prend encore plus de sens quand on voit qui sont les trois seuls autres joueurs à avoir réalisé un tel exploit : Wilt Chamberlain qui l’a fait deux fois (c’est rien, c’est Wilt), Oscar Robertson et un certain Michael Jordan.

Comme si c’était pas assez, Shai pourrait encore grimper dans ce club. Les séries de Wilt et Big O ne sont plus atteignables, le premier ayant tenu 80 matchs (toujours deux fois, c’est un grand malade) et le deuxième 76. En revanche, pour MJ, tout est encore possible. Il suffirait au joueur d’OKC d’inscrire 20 points à quatre reprises supplémentaires sur les dix matchs restants du Thunder, pour égaler le record de celui que beaucoup considèrent comme le GOAT (on va pas se mouiller sur le débat ici).

Et puis tant qu’on y est, autant parler d’une autre stat qui fait bien flipper. Pendant la diffusion du match contre les Kings, on a pu voir le tableau des joueurs ayant inscrit le plus de points cette saison. Bon, déjà SGA (2 252 pts) est largement en tête avec plus de 300 points d’avance sur son poursuivant Anthony Edwards (1 912 pts). Mais en plus de ça, juste derrière l’arrière des Wolves, à seulement douze unités, on trouve… SGA, seulement sur les trois premiers quart-temps de chacun de ses matchs !

Le Canadien n’en finit plus de marquer l’histoire avec ses exploits. Nul doute qu’il aurait été MVP d’office sur bon nombre de saisons NBA. Seulement voilà, fallait qu’il tombe contre un autre extra-terrestre venu de Serbie. Alors, même si Shai est leader du MVP Ladder pour l’instant, il faudra batailler jusque dans le money-time pour remporter le trophée.

En tant que spectateur, tout ce qu’on peut souhaiter, c’est que ces messieurs continuent de nous régaler.

