Kevin Durant au cœur d’une grosse lessive estivale chez les Suns ?

Alors que les Suns pourraient bien rater les Playoffs cette saison, la franchise semble prête à couper les ponts avec du monde cet été. Kevin Durant, notamment, est plus que jamais annoncé sur le départ.

Il y a quelques jours déjà, on relayait l’info selon laquelle Kevin Durant se dirigeait lentement mais sûrement vers un nouveau départ. Pas loin d’être échangé à la trade deadline, le nom de l’ailier devrait revenir fort dans les rumeurs cet été. Si Brian Windhorst avait déjà annoncé la couleur, Shams Charania d’ESPN a mis les deux pieds dedans ces dernières heures.

Reporting for ESPN NBA Countdown on the Suns, Kevin Durant and what’s at stake: pic.twitter.com/69UeeowSOP

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 2, 2025

L’insider explique notamment qu’à moins d’un énorme run en Playoffs de la part de Phoenix (ils sont même pas sûrs d’être au Play-in…), les Suns envisagent “des vrais changements” au sein de leur effectif. Shams ajoute de plus que cela débuterait avec Kevin Durant et qu’il s’attend à ce que le joueur et la franchise travaillent ensemble pour mettre en place un trade vers un contender pendant l’intersaison. 4 à 6 équipes auraient le profil, toujours selon Shams.

Si ESPN parle de changements au pluriel, on peut imaginer que KD ne sera d’ailleurs pas le seul à plier bagages. Le contrat toxique de Bradley Beal sera évidemment en première ligne mais bon courage pour lui trouver une équipe. Le nouveau projet pourrait ainsi tourner autour de Devin Booker, qui n’a que 28 ans. Impossible en tout cas d’imaginer cette équipe poursuivre sur cette voie avec des résultats médiocres et une masse salariale démentielle. C’est d’autant plus vrai que l’ambiance semble affreuse en ce moment dans l’Arizona. Récemment, on a pu parler du cas Devin Booker – Mike Budenholzer. Kevin Durant, lui, n’a pas mâché ses mots après le gros revers de la nuit dernière face aux Wolves, parlant de “honte” face à la nouvelle copie faiblarde de son équipe.

