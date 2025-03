Les créatifs de Heatcheck nous dévoilent un nouveau bonbon animé à la sauce One Piece. Dans ce quatrième épisode, Banner Island revisite le blockbuster trade entre les Mavericks et les Lakers !

Absolument personne n’avait vu venir le transfert de Luka Doncic à Los Angeles avant la trade deadline, pas même le joueur en question. Nico Harrison et Rob Pelinka ont fait affaire dans le secret le plus total, à l’abris de tous les regards. Dans ce nouvel épisode, le regard diabolique du GM des Mavericks nous laisse penser qu’il a une idée derrière la tête mais on est quand même obligés d’avouer que l’on a encore du mal à voir clair dans son jeu, même plusieurs semaines après le plus gros trade de l’histoire de la NBA. On vous laissera découvrir à combien s’élève la prime de Luka Magic, si on nous demande on aurait volontiers rajouté deux zéros derrière… Mais fini le blabla, nous vous laissons déguster la dernière sortie de Banner Island.

Les crossovers NBA x One Piece sont à la mode en ce moment. Vendredi dernier, les Lakers organisaient une soirée à thème pour célébrer l’aspirant roi des pirates. Une clip d’une trentaine de secondes montrant les talents de Luffy ballon en main a d’ailleurs été diffusé sur les écrans géants de la Crypto.com Arena et c’est évidement validé !

