Les Lakers 2e à l’Ouest, l’heure de les considérer comme un vrai contender ?

Vainqueurs des Clippers cette nuit, les Lakers ont profité de la défaite des Nuggets pour aller chercher la 2ème place à l’Ouest. Et si les Purple and Gold étaient une vraie menace pour le titre dès cette saison ?

Au lendemain du trade de Luka Doncic, beaucoup estimaient que les Lakers avaient fait un pari sur le long terme, quitte à laisser cette saison 2024-2025 de côté. Sans Anthony Davis, le secteur intérieur paraissait en effet bien trop faible pour espérer se faire une place parmi les meilleures équipes de l’Ouest. Et quid de la défense ? Pas de vrai spécialiste sous le cercle, Doncic et Reaves sur le backcourt, intrigant en attaque mais très dangereux en défense.

Bref, pas mal d’inquiétudes sur la compétitivité des Lakers à court terme. Et pourtant.. Depuis l’arrivée de Luka à L.A., les Lakers enchainent les victoires. Et on ne parle pas d’équipes de bout de classement puisque les Nuggets, les Clippers, les Wolves ou encore les Mavs ont plié face à LeBron James et compagnie.

Plusieurs points sont extrêmement positifs dans ce qu’on voit actuellement chez les Lakers. Comme attendu, la connexion entre Luka Doncic et LeBron James est déjà super, les deux hommes se trouvant sur demande. Le relai à la création avec Austin Reaves se passe aussi très bien, même si ce dernier est actuellement sur la touche à cause d’une blessure. À leurs côtés, les soldats Finney-Smith, Vanderbilt ou encore un Gabe Vincent de retour à son meilleur niveau, sont parfaits dans leurs rôles.

Il faut aussi donner du crédit à J.J Redick, qui a su trouver la parade en défense pour faire des Lakers un véritable coffre-fort. Sur le seul mois de février, les Angelinos sont tout simplement la meilleure défense du pays ! Même un joueur comme Doncic, pas connu pour sa défense, se bouge dans sa moitié de terrain, n’hésitant pas à sauter sur les ballons. Pas mal pour une équipe que tout le monde annonçait comme une future passoire. Sur les sept derniers matchs, L.A. n’a jamais encaissé plus de 102 points… À titre de comparaison, le Magic est l’équipe qui encaisse le moins de points en moyenne cette saison avec 105,7 points par match. Cette nuit face aux Clippers, les Lakers ont carrément réussi à éteindre leur adversaire pendant plus de 7 minutes dans le second quart-temps !

Offensivement, il reste encore du boulot, principalement car l’intégration d’un Luka Doncic demande aussi son lot d’ajustement. Néanmoins, L.A. avait déjà la 9ème attaque du pays en février et le Slovène commence tout juste à retrouver son shoot. Avec les retours de Hachimura et Reaves prochainement, il y aura sans doute moyen de faire encore mieux.

La dynamique est en tout cas magnifique à L.A., avec 12 victoires sur les 14 derniers matchs et même 18 sur les 22 derniers matchs. Avec les défaites récentes des Rockets, des Grizzlies et des Nuggets, les Purple and Gold se sont même permis de monter sur la seconde marche du podium, derrière OKC. Un classement qui constitue une belle récompense compte tenu des progrès récents même si l’écart avec les rivaux ne permet aucun relâchement.

Reste à savoir désormais si cette montée en puissance se confirmera jusqu’en Playoffs. Les fans de L.A. sont déjà bien haut niveau hype et on n’est que début mars.