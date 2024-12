C’est ça qu’on aime ! Le manga One Piece, oeuvre mondialement connue et appréciée, sera à l’affiche d’une collaboration avec les Lakers lors du match entre Los Angeles et Minnesota, le 28 février prochain. Si rien n’est encore réellement connu avec précision concernant le dispositif, ça nous met déjà l’eau à la bouche.

Pourrait-on voir Luffy débarquer et enfiler un maillot des Lakers face aux Wolves ? Ce serait quand même incroyable, mais il ne faut pas trop rêver. On salive déjà de savoir comment Eiichiro Oda et la mythique franchise de Los Angeles vont mettre en place une telle soirée, mais comme beaucoup d’autres collaborations réalisées entre le monde de la culture et du sport, il faut s’attendre à pas mal d’items exclusifs. Sans doute pour ceux qui seront sur place.

Luffy and the Straw Hat Pirates are joining the Lakers for One Piece Night on Feb. 28! More details to come 🏴‍☠️ #LakersxONEPIECE

麦わらのルフィ「Los Angeles Lakers」入団!?

『ONE PIECE』と「Los Angeles… pic.twitter.com/nzc1wWVMaK

— Los Angeles Lakers (@Lakers) December 19, 2024

Ce qui promet des prix de revente potentiellement très hauts, bien qu’avec deux monstres aussi populaires, on imagine bien que le plus grand nombre puisse profiter de tout cela à sa manière. Avec des animations en match pour les téléspectateurs, et peut-être une boutique en ligne. On a en tout cas bien hâte d’en savoir plus. En attendant ? Vous pouvez aller (re)lire nos tentatives de comparaisons (la première, puis la deuxième) entre les plus grands pirates de One Piece et les meilleurs joueurs NBA.

Source : Lakers