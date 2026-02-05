Cette nuit, les Warriors ont fait un gros transfert mais pas celui que leurs fans attendaient. Golden State a récupéré Kristaps Porzingis en échange de Jonathan Kuminga et Buddy Hield, un trade qui mène à une conclusion douloureuse : Golden State n’est plus dans la course pour récupérer Giannis Antetokounmpo.

Le réveil est compliqué, très compliqué ce matin pour la fanbase de Golden State.

Considéré comme l’un des grands favoris pour récupérer Giannis à la deadline, et possédant les assets (notamment 4 choix de premier tour de draft) pour monter un deal directement avec Milwaukee, les Warriors ont finalement décidé de se contenter de Kristaps Porzingis, après avoir compris que les Bucks* ne transféreront pas Antetokounmpo à San Francisco (source : Shams Charania).

*D’après les sources de The Athletic, les Bucks auraient enclenché le mode « silence radio » ces derniers jours, poussant les Warriors à changer leur fusil d’épaule.

Stephen Curry à la prochaine conférence de presse : pic.twitter.com/a8IWqSIAZD

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 5, 2026

Plusieurs dirigeants à travers la NBA pensent que la franchise de Milwaukee n’a pas réellement l’intention de se séparer du Freak avant la deadline de ce soir (toutes les raisons expliquées ici), mais le Heat, les Wolves et potentiellement les Blazers seraient toujours dans la course. Les Warriors, eux, ont été contraints de passer à autre chose.

Si Giannis ne rejoindra donc pas Golden State à la trade deadline, les Warriors pourraient revenir dans la course cet été, à condition évidemment que le Freak ne soit pas transféré avant.

Selon The Athletic, les Dubs pensent que Milwaukee gardera Antetokounmpo jusqu’à la prochaine intersaison. Dans ce cas-là, Golden State proposera logiquement une nouvelle offre. Les picks de draft seront toujours là, les contrats transférables aussi (sauf Kuminga et Hield), tandis que l’arrivée de Kristaps Porzingis – en dernière année de contrat – peut libérer 30 millions de dollars de masse salariale cet été.

Pas sûr néanmoins que tout ça suffise à consoler les fans des Warriors…

Coup de massue sur les Warriors.

T’auras pas Giannis, c’est mort.

T’as pas de renfort star pour Curry.

Y’a des vrais dégâts sur le personnel en place vu les rumeurs qui ont circulé en public.

Kuminga et Hield sont plus là.

Courage aux fans de Golden State… pic.twitter.com/M88AinCPBx

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 5, 2026