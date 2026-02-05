La nuit des Français en NBA : nouveau double-double pour Rudy Gobert
Le 05 févr. 2026 à 07:24 par Hisham Grégoire
Une soirée mouvementée pour nos tricolores. D’un côté nous avons Victor Wembanyama qui continue a faire son chantier dans les raquettes adverses et de l’autre on a eu un trade ! On vous résume tout.
Les résultats de la nuit :
- Knicks – Nuggets : 134-127 (stats)
- Raptors – Wolves : 126-128 (stats)
- Rockets – Celtics : 93-114 (stats)
- Bucks – Pelicans : 141-137 (stats)
- Spurs – Thunder : 116-106 (stats)
- Kings – Grizzlies : 125-129 (stats)
- Clippers – Cavaliers : 91-124 (stats)
Mohamed Diawara
Mo’ a eu droit à un petit quart d’heure de jeu hier soir. Il termine à 5 points mais continue de marquer des points face au public New Yorkais ainsi qu’au staff des Knicks
Guerschon Yabusele
Guerschon a été transféré ! Le Dancing Bear quitte les Knicks pour rejoindre deux de ses confrères chez les Bulls : Ousmane Dieng et Noa Essengue !
Très très content pour Guerschon Yabusele, qui quitte New York et débarque à Chicago !! 🙌
On tourne vite la page Knicks et on se concentre sur cette nouvelle opportunité, dans une équipe qui a de la place pour jouer et qui adorera son énergie sur terrain.
LETS GO @yabusele28 ! pic.twitter.com/qzuH8l267g
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 5, 2026
Rudy Gobert
10 points et 12 rebonds pour notre Gobzilla national cette nuit.
Victor Wembanyama
Wemby s’est amusé face au Thunder : 22 points, 14 rebonds et 2 contres, avec la victoire en supplément !
Maxime Raynaud
Petite nuit pour Mad Max : 6 points et 5 rebonds en 20 minutes.
Le programme de ce soir :
- 1h : Pistons – Wizards (Alex Sarr et Bilal Coulibaly)
- 1h : Magic (Noah Penda) – Nets (Nolan Traoré)
- 1h30 : Hawks (Zaccharie Risacher) – Jazz
- 1h30 : Raptors – Bulls (Ousmane Dieng ?)
- 2h : Rockets – Hornets (Moussa Diabaté et Tidjane Salaün)
- 2h30 : Mavericks – Spurs (Victor Wembanyama)
- 4h : Suns – Warriors
- 4h : Lakers – Sixers