La nuit des Français en NBA : nouveau double-double pour Rudy Gobert

Une soirée mouvementée pour nos tricolores. D’un côté nous avons Victor Wembanyama qui continue a faire son chantier dans les raquettes adverses et de l’autre on a eu un trade ! On vous résume tout.

Les résultats de la nuit :

Knicks – Nuggets : 134-127 (stats)

– Nuggets : 134-127 (stats) Raptors – Wolves : 126-128 (stats)

: 126-128 (stats) Rockets – Celtics : 93-114 (stats)

: 93-114 (stats) Bucks – Pelicans : 141-137 (stats)

– Pelicans : 141-137 (stats) Spurs – Thunder : 116-106 (stats)

– Thunder : 116-106 (stats) Kings – Grizzlies : 125-129 (stats)

: 125-129 (stats) Clippers – Cavaliers : 91-124 (stats)

Mohamed Diawara

Mo’ a eu droit à un petit quart d’heure de jeu hier soir. Il termine à 5 points mais continue de marquer des points face au public New Yorkais ainsi qu’au staff des Knicks

Guerschon Yabusele

Guerschon a été transféré ! Le Dancing Bear quitte les Knicks pour rejoindre deux de ses confrères chez les Bulls : Ousmane Dieng et Noa Essengue !

Très très content pour Guerschon Yabusele, qui quitte New York et débarque à Chicago !! 🙌

On tourne vite la page Knicks et on se concentre sur cette nouvelle opportunité, dans une équipe qui a de la place pour jouer et qui adorera son énergie sur terrain.

LETS GO @yabusele28 ! pic.twitter.com/qzuH8l267g

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 5, 2026

Rudy Gobert

10 points et 12 rebonds pour notre Gobzilla national cette nuit.

Victor Wembanyama

Wemby s’est amusé face au Thunder : 22 points, 14 rebonds et 2 contres, avec la victoire en supplément !

Maxime Raynaud

Petite nuit pour Mad Max : 6 points et 5 rebonds en 20 minutes.

