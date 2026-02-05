TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Calendrier NBA
News NBARésumé de la nuit

Résumé NBA de la nuit : les Celtics sans forcer face aux Rockets

Le 05 févr. 2026 à 07:09 par Hisham Grégoire

celtics
Source image : NBA League Pass

Sept matchs au programme de la nuit en NBA. On a eu droit a des cartons offensifs, des blowouts, et même des trades qui sont venus s’inviter à la fête ! On vous résume tout.

Les résultats de la nuit :

  • Knicks – Nuggets : 134-127 (stats)
  • Raptors – Wolves : 126-128 (stats)
  • Rockets – Celtics : 93-114 (stats)
  • Bucks – Pelicans : 141-137 (stats)
  • Spurs – Thunder : 116-106 (stats)
  • Kings – Grizzlies : 125-129 (stats)
  • Clippers – Cavaliers : 91-124 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le highlight de la nuit :

The All-Star guards put on a show at MSG in the 2OT thriller ⭐️

Jalen Brunson: 42 PTS, 8 REB, 9 AST, 2 STL, 5 3PM
Jamal Murray: 39 PTS, 5 REB, 6 AST pic.twitter.com/6yy4fxLOin

— NBA (@NBA) February 5, 2026

Les classements NBA :

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL :

À retrouver sur le compte du Lab

Le programme de ce soir :

  • 1h : Pistons – Wizards
  • 1h : Magic – Nets
  • 1h30 : Hawks – Jazz
  • 1h30 : Raptors – Bulls
  • 2h : Rockets – Hornets
  • 2h30 : Mavericks – Spurs
  • 4h : Suns – Warriors
  • 4h : Lakers – Sixers
Tags : Résumé de la nuit en NBA
Voir toutes les News
Encart Home Page Site TrashTalk Trade Deadline 2026