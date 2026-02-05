Résumé NBA de la nuit : les Celtics sans forcer face aux Rockets
Le 05 févr. 2026 à 07:09 par Hisham Grégoire
Sept matchs au programme de la nuit en NBA. On a eu droit a des cartons offensifs, des blowouts, et même des trades qui sont venus s’inviter à la fête ! On vous résume tout.
Les résultats de la nuit :
- Knicks – Nuggets : 134-127 (stats)
- Raptors – Wolves : 126-128 (stats)
- Rockets – Celtics : 93-114 (stats)
- Bucks – Pelicans : 141-137 (stats)
- Spurs – Thunder : 116-106 (stats)
- Kings – Grizzlies : 125-129 (stats)
- Clippers – Cavaliers : 91-124 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Jonathan Kuminga n’est plus un joueur des Warriors ! Oui oui, vous avez bien lu, il a été transféré dans la nuit aux Hawks.
- Les Knicks s’imposent à domicile face aux Nuggets après deux prolongations. Jalen Brunson (42 points) et Jamal Murray (39 points) se sont livrés un beau duel de meneurs !
- Les 30 points d’Anthony Edwards et les 20 points en sortie de banc de Bones Hyland permettent aux Wolves de s’imposer de justesse face aux Raptors.
- Les Celtics se sont imposés sans forcer face aux Rockets. Derrick White termine à 28 points, Payton Pritchard à 27.
- Dans un match qui aura rendu son verdict en prolongations, les Bucks s’imposent sur le fil. Trey Murphy III a cependant réalisé la meilleure performance de sa carrière (44 points dont 12 tirs du parking).
- Les Spurs se sont imposés à domicile face à OKC. Keldon Johnson termine meilleur scoreur de la rencontre avec 25 points en sortie de banc. Victor Wembanyama ajoute 22 points et 14 rebonds.
- Grâce aux 28 points de Ty Jerome, les Grizzlies s’en sortent de justesse face aux Kings. Domantas Sabonis termine à 24 points et 15 rebonds.
- Les Cavaliers ont dégommé les Clippers. Donovan Mitchell termine à 29 points et 9 passes. En face, Kawhi Leonard finit à 25 points et 7 rebonds.
Le highlight de la nuit :
The All-Star guards put on a show at MSG in the 2OT thriller ⭐️
Jalen Brunson: 42 PTS, 8 REB, 9 AST, 2 STL, 5 3PM
Jamal Murray: 39 PTS, 5 REB, 6 AST pic.twitter.com/6yy4fxLOin
— NBA (@NBA) February 5, 2026
Le programme de ce soir :
- 1h : Pistons – Wizards
- 1h : Magic – Nets
- 1h30 : Hawks – Jazz
- 1h30 : Raptors – Bulls
- 2h : Rockets – Hornets
- 2h30 : Mavericks – Spurs
- 4h : Suns – Warriors
- 4h : Lakers – Sixers
