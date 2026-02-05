Résumé NBA de la nuit : les Celtics sans forcer face aux Rockets

Sept matchs au programme de la nuit en NBA. On a eu droit a des cartons offensifs, des blowouts, et même des trades qui sont venus s’inviter à la fête ! On vous résume tout.

Les résultats de la nuit :

Knicks – Nuggets : 134-127 (stats)

– Nuggets : 134-127 (stats) Raptors – Wolves : 126-128 (stats)

: 126-128 (stats) Rockets – Celtics : 93-114 (stats)

: 93-114 (stats) Bucks – Pelicans : 141-137 (stats)

– Pelicans : 141-137 (stats) Spurs – Thunder : 116-106 (stats)

– Thunder : 116-106 (stats) Kings – Grizzlies : 125-129 (stats)

: 125-129 (stats) Clippers – Cavaliers : 91-124 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le highlight de la nuit :

The All-Star guards put on a show at MSG in the 2OT thriller ⭐️

Jalen Brunson: 42 PTS, 8 REB, 9 AST, 2 STL, 5 3PM

Jamal Murray: 39 PTS, 5 REB, 6 AST pic.twitter.com/6yy4fxLOin

— NBA (@NBA) February 5, 2026

Les classements NBA :

