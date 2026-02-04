Les rumeurs battent leur plein concernant un transfert de Giannis Antetokounmpo avant la deadline de jeudi, mais il existe aussi un scénario – beaucoup moins excitant – dans lequel les Bucks attendent gentiment cet été avant de (potentiellement) trader le Greek Freak.

C’est un scénario que plusieurs insiders réputés, de Brian Windhorst à Marc Stein en passant par Zach Lowe, mettent en avant à moins de 48 heures de la NBA Trade Deadline.

D’après @WindhorstESPN et @TimBontemps, le scénario le plus probable concernant Giannis reste un transfert CET ÉTÉ plutôt qu’à la deadline.

Pourquoi ?

– Plusieurs équipes auront plus de picks de draft à offrir (dont Miami et les Lakers)

S’ils écoutent attentivement les offres et font même des contre-propositions, les Bucks « espèrent toujours au fond » conserver le Freak, au moins jusqu’à cet été.

Certes, l’ambiance risque d’être bien tendue à Milwaukee en deuxième partie de saison s’il n’y a pas de transfert, et ce pour plusieurs raisons : Milwaukee voudra probablement tanker, ce qui ne sera pas du goût de Giannis à son retour de blessure. Il y aura peut-être de la frustration chez le Freak, prêt à partir et qui veut sans doute un deal tout de suite pour être éligible à la supermax extension (4 ans / 275 millions de dollars) avec sa nouvelle équipe. Et vous ajoutez à tout ça un flot de rumeurs constant lors des mois à venir.

Mais les raisons de le conserver au moins quelques mois supplémentaires sont multiples :

Plusieurs équipes auront plus de picks de draft à offrir (dont Miami, les Lakers, Wolves et Knicks)

Plus de visibilité pour faire un transfert (Draft, ordre de la Loterie, situations salariales…)

Giannis est sous contrat jusqu’en 2027 minimum (éligible à une extension en octobre)

Les équipes qui ratent leurs Playoffs pourraient tenter un gros move

Possibilité d’avoir plus d’offres sur le marché et donc de faire monter les enchères

Plus de temps pour négocier le meilleur package

« D’après certains dirigeants, les Bucks demandent tellement en échange, ou essayent d’obtenir la plus grosse des contreparties possibles (jeunes joueurs, picks de draft), qu’il existe un scepticisme concernant un transfert. Si les Bucks n’obtiennent pas exactement la contrepartie voulue, ils peuvent attendre cet été. » – Zach Lowe, insider NBA

D’après Marc Stein, les Bucks rêvent aussi d’un scénario où ils obtiennent un très haut choix de draft à la prochaine Loterie (malgré un swap avec les Pelicans/Hawks, ndlr.), dans une cuvée réputée très forte avec plusieurs jeunes phénomènes à sélectionner (Darryn Peterson, AJ Dybantsa, Cam Boozer…).

Un prospect d’un tel niveau pourrait alors servir de monnaie d’échange pour obtenir une star aux côtés du Freak, et ainsi le convaincre de rester.

Alors, le Freak sera-t-il transféré d’ici jeudi ou aura-t-on droit à la grosse saga de l’été ? Réponse dans les heures à venir.