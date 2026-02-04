Au milieu de toutes les rumeurs, Giannis Antetokounmpo a tenu à rappeler son attachement à Milwaukee et à son équipe dans un entretien avec le journal de la ville. Extraits.

Partira ? Partira pas ? Sera-t-il transféré avant la deadline de jeudi ? Ou plutôt cet été ?

Les questions entourant l’avenir de Giannis Antetokounmpo se font de plus en plus insistantes. Surtout depuis que l’insider Shams Charania a laissé entendre que le Freak voulait quitter Milwaukee (seulement 12e de l’Est, 19 victoires – 29 défaites), et que les Bucks écoutent désormais les offres de transfert jusqu’à envoyer des contre-propositions aux équipes intéressées.

Face à tout ça, Giannis a tenu à reprendre la main à travers ces déclarations au Milwaukee Journal Sentinel.

« Je suis arrivé ici à 18 ans, j’en ai 31, j’ai passé 13 ans à Milwaukee, c’est plus que dans mon propre pays. J’ai créé plus de souvenirs dans cette ville que dans mon pays. […] Je vais vous dire ce que j’ai appris ici. J’ai appris ce que c’est que d’être un joueur NBA, ce que c’est que d’arriver en NBA. J’ai appris ce que c’est que d’être un joueur All-Star. J’ai appris comment devenir un champion. J’ai appris comment devenir MVP. J’ai appris à devenir un père de famille. Je me suis marié à Milwaukee. J’ai eu mes enfants ici. Mon père est enterré ici. Quand j’ouvre le passeport de mes enfants, c’est écrit ‘Né à Milwaukee’. […] Au fond de mon cœur, ce que je souhaite le plus au monde, c’est rester chez les Milwaukee Bucks jusqu’à la fin de ma carrière et gagner un titre ici. Point barre. »

Certains diront que c’est une opération de communication pour ne pas être considéré comme le « bad guy », d’autres que l’attachement de Giannis à Milwaukee est réel et dépasse largement le cadre du parquet. C’est probablement un peu les deux si vous voulez notre avis.

Peu importe où vous vous situez, le Greek Freak a également tenu à rappeler des faits indéniables : son engagement au sein de l’équipe a toujours été maximal, il a ramené un titre NBA aux Bucks (le premier en un demi-siècle), et mérite de jouer pour une deuxième bague qui reste son objectif principal. Est-ce que ça peut être à Milwaukee ?

« Si cela n’est pas possible, et si vous vous rendez compte que ce n’est peut-être pas le cas, qu’ils (les Bucks, ndlr.) cherchent peut-être ailleurs et que ce n’est pas ce qu’ils essaient de faire, alors vous devez automatiquement vous adapter à leurs projets ou évaluer les autres options. C’est normal. Je sais quel est mon objectif. Je ne sais pas quel est le leur. »

Vous l’avez compris, Giannis a tenu à remettre la balle dans le camp des Bucks, une façon pour lui de laisser la porte ouverte à un transfert…