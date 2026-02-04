La nuit des Français en NBA : Sidy Cissoko s’illustre en sortie de banc avec Portland
Le 04 févr. 2026 à 08:05 par Nicolas Vrignaud
Soirée compliquée pour nos tricolores en NBA… Sauf peut-être pour Mohamed Diawara, qui a peu joué mais gagné, et Sidy Cissoko qui s’est illustré. On fait le point !
Les résultats de la nuit :
- Pistons – Nuggets : 124-121 (stats)
- Pacers – Jazz : 122-131 (stats)
- Wizards – Knicks : 101-132 (stats)
- Nets – Lakers : 109-125 (stats)
- Heat – Hawks : 115-127 (stats)
- Mavericks – Celtics : 100-110 (stats)
- Bucks – Bulls : 131-115 (stats)
- Thunder – Magic : 128-92 (stats)
- Warriors – Sixers : 94-113 (stats)
- Blazers – Suns : 125-130 (stats)
Alexandre Sarr
Soirée compliquée pour Alex et les Wizards, malgré un quasi double-double. 11 points, 9 rebonds 3 passes, 1 interception à 4/11 au tir.
Bilal Coulibaly
Tout pareil pour Bilal, qui termine lui à 3 points, 2 rebonds, 2 passes, 1 interception à 1/4 au tir.
Mohamed Diawara
Soirée kiffance pour Mo, qui a eu un peu de temps de jeu dans la destruction de Washington par les Knicks : 5 points, 1 rebond, 2/2 au tir.
Nolan Traoré
Toujours titulaire, Nolan colle 7 points à 3/9 au tir avec 5 rebonds, 4 passes face aux Lakers, qui ont largement gagné.
Ousmane Dieng
Quelques minutes pour Ousmane car le Thunder a rafalé le Magic : 2 points, 1 rebond, 1 passe à 1/4 au tir.
Noah Penda
Le Magic s’est fait détruire par le Thunder, Noah inscrit 11 points, 5 rebonds, 2 passes à 4/11 au tir dans la défaite.
Rayan Rupert
Pas de temps de jeu pour Rayan contre Phoenix.
Sidy Cissoko
21 minutes pour Sidy en sortie de banc (retour de Jrue Holiday), qu’il a bien rentabilisés : 12 points, 5 rebonds, 6 passes à 5/9 au tir. Activité, initiative, confiance, tout ce qu’on aime ! Il était aussi sur le terrain lors du money-time.
Sidy Cissoko pic.twitter.com/Wo7Q2G6tEq
— ART OF THE LEAGU3 (@highlightsofart) February 4, 2026
Le programme de ce soir :
- 1h : Knicks – Nuggets
- 1h30 : Raptors – Wolves
- 2h : Rockets – Celtics
- 2h : Bucks – Pelicans
- 3h30 : Spurs – Thunder
- 4h : Kings – Grizzlies
- 4h30 : Clippers – Cavaliers