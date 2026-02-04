Résumé NBA de la nuit : Isaiah Collier colle 22 passes… en 48 minutes de jeu !
Le 04 févr. 2026 à 07:52 par Nicolas Vrignaud
Une nuit de NBA… très moyenne, sur le plan des matchs. On s’est pourtant régalé, avec le transfert de James Harden chez les Cavaliers, contre Darius Garland qui file chez les Clippers. On fait le point !
Les résultats de la nuit :
- Pistons – Nuggets : 124-121 (stats)
- Pacers – Jazz : 122-131 (stats)
- Wizards – Knicks : 101-132 (stats)
- Nets – Lakers : 109-125 (stats)
- Heat – Hawks : 115-127 (stats)
- Mavericks – Celtics : 100-110 (stats)
- Bucks – Bulls : 131-115 (stats)
- Thunder – Magic : 128-92 (stats)
- Warriors – Sixers : 94-113 (stats)
- Blazers – Suns : 125-130 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- James Harden est un joueur des Cleveland Cavaliers ! Darius Garland fait le chemin inverse, direction les Los Angeles Clippers !
- Dans le seul match vraiment serré cette nuit, les Pistons frôlent le désastre en s’imposant au finish face à des Nuggets à la ramasse une majeure partie du match. Denver est revenu à la fin, ça a failli passer !
- Isaiah Collier a claqué le match de sa vie : 48 minutes de jeu (il n’est pas sorti !) pour 17 points… mais surtout 22 passes décisives ! Record de la saison NBA en cours, et meilleure performance pour un joueur du Jazz depuis John Stockton, s’il vous plaît.
- Les Knicks ont froissé les Wizards, rien à signaler.
- Pour le retour d’Austin Reaves, les Lakers roulent sur Brooklyn.
- Les Hawks dégomment un Heat bien moribond.
- Cooper Flagg de nouveau étincelant, malgré la défaite des Mavericks : 36 points, 9 rebonds !
- Les Bucks tabassent les Bulls.
- Le Thunder fracasse le Magic.
- Les Sixers défoncent les Warriors, il faut être inventif pour les termes décidément.
- Sixième défaite de suite contre Portland face aux Suns, portés par leur Big Three Collin Gillespie – Grayson Allen – Mark Williams.
Le highlight de la nuit :
🔥 COOPER FLAGG VS. CELTICS :
🔸36 POINTS
🔸9 rebonds
🔸6 passes
🔸2 contres
🔸12/24 au tir, 10/11 LF
Le ROY c’est tout droit ? 👀
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 4, 2026
Les classements NBA :
Les résultats en TTFL :
Le programme de ce soir :
- 1h : Knicks – Nuggets
- 1h30 : Raptors – Wolves
- 2h : Rockets – Celtics
- 2h : Bucks – Pelicans
- 3h30 : Spurs – Thunder
- 4h : Kings – Grizzlies
- 4h30 : Clippers – Cavaliers
Tags : Isaiah Collier, Jazz, Résumé NBA de la nuit