Quasiment un an jour pour jour après avoir transféré Luka Doncic aux Lakers, les Mavericks ont envoyé hier Anthony Davis à Washington. De quoi revenir une énième fois sur cet échange catastrophique Luka – AD, qui n’en finit plus d’empirer.

Les fans des Mavs arriveront-ils un jour à passer à autre chose ?

Pour le premier anniversaire du transfert de Luka Doncic, le couteau a été remué dans la plaie et plutôt deux fois qu’une. Car avec le transfert surprise d’Anthony Davis vers Washington mercredi soir, la gueule du package obtenu en échange de Luka pique encore plus qu’avant.

Max Christie

Khris Middleton

AJ Johnson

Malaki Branham

Marvin Bagley III

3 picks de premier tour (OKC 2026, Lakers 2029, Warriors 2030 protégé)

3 picks de second tour

Anthony Davis n’aura joué que 29 matchs au total avec Dallas. Alors certes, les Mavericks ont plutôt fait un bon deal avec les Wizards au vu de la cote actuelle d’AD (blessures, situation contractuelle), obtenant du capital draft et de la flexibilité financière pour mieux reconstruire autour du jeune phénomène Cooper Flagg (récupéré à la dernière draft après le départ de Doncic). Mais ça fait MAL.

On le voit actuellement avec Giannis Anteotkounmpo, la contrepartie pour une superstar comme Luka Doncic aurait pu être de quatre choix de premier tour de draft, avec un ou plusieurs jeunes talents voire un joueur calibre All-Star.

Autant dire que l’ancien GM Nico Harrison a complètement foiré son coup (on le savait déjà), tandis que le management actuel des Mavs n’a pas d’autre choix que d’assumer les conséquences de cet énorme fail, tout en essayant de relancer la franchise.

Ok donc si on récapitule le tout, les Mavericks ont récupéré en échange de Luka Doncic :

– Max Christie

– Khris Middleton

– AJ Johnson

– Malaki Branham

– Marvin Bagley

– 3 picks de premier tour

– 3 picks de second tour pic.twitter.com/PTophSzMDl

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 4, 2026