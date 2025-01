Jeremy Sochan : “Les fans en Europe sont différents, ils ont bien plus le feu intérieur”

Convié à jouer deux matchs à Paris qui ne sont pas, si on s’en tient à l’historique, des grands classiques d’ambiance public, Jeremy Sochan a toutefois pu en prendre plein les mirettes et les oreilles au Parc des Princes hier soir. Une rencontre Paris Saint-Germain – Manchester City qui a montré au joueur de San Antonio ce que les européens valaient en tribune.

On croise des fois ce genre de vidéo lorsqu’on se perd sur YouTube ou TikTok, tard dans la nuit. Un condensé d’ambiances comparant les stades aux États-Unis et ceux en Europe. Avec, à chaque fois, des commentaires très chauvins qu’il s’agisse d’un camp ou de l’autre. Ici, on admet bien volontiers qu’une ambiance NBA, hormis dans quelques salles qui ont prouvé qu’elles étaient un vrai défi (on pense notamment à l’Oracle Arena de l’époque) ne vaut pas un derby d’Athènes ou d’Istanbul. Et on ne parle que de basket.

Aux États-Unis, les plus grosses ambiances sont sans doute à retrouver du côté du Foot US universitaire. On l’admet aussi : sur certaines vidéos, ça claque. Mais tout chauvins que nous sommes, on préfère voir les travées du Stade Vélodrome, du Legia Varsovie, de l’Ajax… s’enflammer. Et Jeremy Sochan ne s’en cache pas, lui qui a vu les ultras du PSG enflammer le Parc hier. Le Spur explique qu’il aimerait bien jouer en Europe, contre des équipes européennes.

“J’adorerais jouer contre des équipes européennes. Les fans sont un peu différents ici, j’ai l’impression qu’ils ont bien plus le feu intérieur.”

Ce soir, il devra néanmoins, sauf surprise, se passer d’une ambiance estampillée “ultra”. Le match à Paris est d’abord un show et tout le monde entraîne tout le monde. Aux joueurs et au public d’être à la hauteur de l’événement et de mutuellement se tirer vers le haut.

Jeremy Sochan confirms he plans to play today after missing several games. He spoke to the media about his hair, reconnecting with family, and the possibility of playing NBA basketball on a global stage in front of European fans, who seem to “have more fire in them.” #PorVida pic.twitter.com/2IcWJXKdEb

— SpursRΞPORTΞR (@SpursReporter) January 23, 2025