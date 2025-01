Il y a quelques mois, on vibrait tous devant les Jeux Olympiques de Paris 2024 et le parcours complètement fou de l’Équipe de France, battue en finale contre les Avengers de Team USA. À partir du 18 février, on pourra revivre ces émotions grâce à la nouvelle série de Netflix : Court of Gold.

Ce docu-série nous plongera dans les coulisses de Team USA et l’Équipe de France, mais suivra aussi l’équipe serbe et canadienne. Pour ceux qui ont la mémoire courte, les Bleus avaient battu le Canada sur leur route vers la finale olympique contre les États-Unis, tandis que ces derniers avaient éliminé la Serbie dans une demi-finale de folie.

On sait tous comment le tournoi olympique s’est terminé, et ça risque de piquer quand on reverra Stephen Curry planter ses shoots d’assassin face à la France en mode “Nuit Nuit”. Mais ce docu-série va surtout nous rappeler une épopée incroyable dans un tournoi d’un niveau de jeu exceptionnel, rassemblant les plus grandes stars de la planète basket.

Le niveau de hype est maximal !

Source texte : Netflix