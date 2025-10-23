Anthony Edwards pose une giga clim à Portland : 41 points et un money-time de patron !
Le 23 oct. 2025 à 07:29 par Nicolas Meichel
Dans cette nuit de reprise NBA pour la plupart des équipes, il n’y a pas que Victor Wembanyama qui a marqué les esprits. Il y a aussi Anthony Edwards, exceptionnel pour permettre aux Wolves d’arracher la victoire à Portland.
Les Wolves étaient menés de sept points à l’entame du quatrième quart-temps. Ils étaient encore à -4 avec cinq minutes à jouer. Et puis Anthony Edwards a décidé d’enfiler son costume de super-héros.
Auteur de dix points dans le money-time, Ant-Man a porté les Wolves vers la victoire 118-114 sur le parquet des Blazers, enchaînant les actions de superstar quand Minnesota en avait le plus besoin :
- step-back à mi-distance à la fin de l’horloge des 24
- banderille à 3-points en sortie d’écran
- tir primé après avoir fait tomber Jerami Grant
- dagger sur la tête de Toumani Camara
Merci, au revoir.
Initialement listé comme « incertain » à cause d’un bobo au dos, Anthony Edwards a bouclé la soirée avec 41 points au compteur, nouveau record dans la franchise des Wolves pour un match d’ouverture (sorry Karl-Anthony Towns). Tout ça à Portland, une équipe qui monte et possédant théoriquement l’une des meilleures défenses de l’Ouest. Bref, un vrai patron.
Bossant à fond son jeu mi-distance durant l’été, Ant-Man a donné un aperçu de ce que ça pouvait donner dans une fin de match serrée. Edwards l’a annoncé à la concurrence tout récemment : il est prêt à tout péter cette année. Les Blazers peuvent en témoigner.