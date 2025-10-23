Dans cette nuit de reprise NBA pour la plupart des équipes, il n’y a pas que Victor Wembanyama qui a marqué les esprits. Il y a aussi Anthony Edwards, exceptionnel pour permettre aux Wolves d’arracher la victoire à Portland.

Les Wolves étaient menés de sept points à l’entame du quatrième quart-temps. Ils étaient encore à -4 avec cinq minutes à jouer. Et puis Anthony Edwards a décidé d’enfiler son costume de super-héros.

Auteur de dix points dans le money-time, Ant-Man a porté les Wolves vers la victoire 118-114 sur le parquet des Blazers, enchaînant les actions de superstar quand Minnesota en avait le plus besoin :

step-back à mi-distance à la fin de l’horloge des 24

banderille à 3-points en sortie d’écran

tir primé après avoir fait tomber Jerami Grant

dagger sur la tête de Toumani Camara

Merci, au revoir.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

Initialement listé comme « incertain » à cause d’un bobo au dos, Anthony Edwards a bouclé la soirée avec 41 points au compteur, nouveau record dans la franchise des Wolves pour un match d’ouverture (sorry Karl-Anthony Towns). Tout ça à Portland, une équipe qui monte et possédant théoriquement l’une des meilleures défenses de l’Ouest. Bref, un vrai patron.

Bossant à fond son jeu mi-distance durant l’été, Ant-Man a donné un aperçu de ce que ça pouvait donner dans une fin de match serrée. Edwards l’a annoncé à la concurrence tout récemment : il est prêt à tout péter cette année. Les Blazers peuvent en témoigner.