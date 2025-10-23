Le 23 oct. 2025 à 07:44 par Giovanni Marriette

Résumé de la nuit

Après l’Opening Night, 12 matchs étaient au menu de la nuit. Une nuit marquée notamment par la performance monumentale de Victor Wembanyama.

Les résultats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Dans le premier gros choc de l’Est cette saison, Donovan Mitchell a pris un gros coup de chaud au troisième quart-temps mais globalement les Knicks ont été meilleurs et on a vu un coach ouvrir son banc, croyez en vos rêves.

Premier match de la saison et premier vomito des Nets, qui ont laissé Charlotte s’éclater toute la soirée. 136 points marqués, tout le monde participé, la saison va être longue à Brooklyn, très longue.

Superbe derby de Floride entre Orlando et Miami et c’est le Magic qui a eu le dernier mot grâce à sa triplette Wagner / Banchero / Bane.

Les Raptors ont malaxé Atlanta, Quin Snyder a du boulot.

Très gros match à Boston entre les Celtics et les Sixers. Philly est allé l’emporter au Garden, Joel Embiid en a chié, Tyrese Maxey en a collé 40 et VJ Edgecombe a choqué tout le monde.

Les Bulls ont failli choke face à Detroit mais repartent avec une première victoire, Nikola Vucevic a dominé et Matas Buzelis a envoyé de belles promesses.

Ja Morant a claqué 35 pions face aux Pelicans, heureusement qu’il est censé avoir mal à la cheville.

Giannis Antetokounmpo n’a eu besoin que de 27 minutes pour massacrer les Wizards (37 points et 14 rebonds).

Les Clippers ont fait n’importe quoi à Utah : défaite 129-108…

Victor Wembanyama a sorti l’un de ses plus grands matchs en carrière à Dallas… après huit mois sans jouer. FLIPPANT !

Comme prévu, les Kings n’arrivent pas à défendre et s’inclinent à Phoenix, avec 120 points dans la tronche.

Anthony Edwards (41 points) a posé une giga clim à Portland.

Le highlight de la nuit

Vous ne verrez rien de plus hallucinant sur Twitter aujourd’hui.

Mesdames et messieurs ?

Voici les highlights du 1er match de la saison de Victor Wembanyama (40 points, 15 rebonds, 3 contres) 👽🇫🇷 pic.twitter.com/ZUBInmFXJl

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 23, 2025

