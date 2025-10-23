Résumé de la nuit NBA : Victor Wembanyama monstrueux, les Clippers désastreux !
Le 23 oct. 2025 à 07:44 par Giovanni Marriette
Après l’Opening Night, 12 matchs étaient au menu de la nuit. Une nuit marquée notamment par la performance monumentale de Victor Wembanyama.
Les résultats de la nuit
- Knicks – Cavs : 119-111 (les stats)
- Hornets – Nets : 136-117 (les stats)
- Magic – Heat : 125-121 (les stats)
- Hawks – Raptors : 118-138 (les stats)
- Celtics – Sixers : 116-117 (les stats)
- Bulls – Pistons : 115-111 (les stats)
- Grizzlies – Pelicans : 128-122 (les stats)
- Bucks – Wizards : 133-120 (les stats)
- Jazz – Clippers : 129-108 (les stats)
- Mavericks – Spurs : 92-125 (les stats)
- Suns – Kings : 120-116 (les stats)
- Blazers – Wolves : 114-118 (les stats)
Ce qu’il faut retenir
- Dans le premier gros choc de l’Est cette saison, Donovan Mitchell a pris un gros coup de chaud au troisième quart-temps mais globalement les Knicks ont été meilleurs et on a vu un coach ouvrir son banc, croyez en vos rêves.
- Premier match de la saison et premier vomito des Nets, qui ont laissé Charlotte s’éclater toute la soirée. 136 points marqués, tout le monde participé, la saison va être longue à Brooklyn, très longue.
- Superbe derby de Floride entre Orlando et Miami et c’est le Magic qui a eu le dernier mot grâce à sa triplette Wagner / Banchero / Bane.
- Les Raptors ont malaxé Atlanta, Quin Snyder a du boulot.
- Très gros match à Boston entre les Celtics et les Sixers. Philly est allé l’emporter au Garden, Joel Embiid en a chié, Tyrese Maxey en a collé 40 et VJ Edgecombe a choqué tout le monde.
- Les Bulls ont failli choke face à Detroit mais repartent avec une première victoire, Nikola Vucevic a dominé et Matas Buzelis a envoyé de belles promesses.
- Ja Morant a claqué 35 pions face aux Pelicans, heureusement qu’il est censé avoir mal à la cheville.
- Giannis Antetokounmpo n’a eu besoin que de 27 minutes pour massacrer les Wizards (37 points et 14 rebonds).
- Les Clippers ont fait n’importe quoi à Utah : défaite 129-108…
- Victor Wembanyama a sorti l’un de ses plus grands matchs en carrière à Dallas… après huit mois sans jouer. FLIPPANT !
- Comme prévu, les Kings n’arrivent pas à défendre et s’inclinent à Phoenix, avec 120 points dans la tronche.
- Anthony Edwards (41 points) a posé une giga clim à Portland.
Le highlight de la nuit
Vous ne verrez rien de plus hallucinant sur Twitter aujourd’hui.
Mesdames et messieurs ?
Voici les highlights du 1er match de la saison de Victor Wembanyama (40 points, 15 rebonds, 3 contres) 👽🇫🇷 pic.twitter.com/ZUBInmFXJl
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 23, 2025
Le programme NBA de ce soir
- 1h : Pacers – Thunder
- 4h : Warriors – Nuggets
