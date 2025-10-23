Victor Wembanyama, une performance pas vue en NBA depuis… 1978

Le 23 oct. 2025 à 08:30 par Nicolas Meichel

Victor Wembanyama a réalisé un match historique cette nuit à Dallas. Depuis 1978, jamais un joueur NBA n’avait réussi à sortir les mêmes chiffres que Wemby face aux Mavs.

40 points, 15 rebonds, aucune perte de balle, le tout à plus de 70% de réussite au tir.

Les stats de Victor Wembanyama cette nuit à Dallas laissent sans voix. Cette performance XXL, c’est tout simplement du jamais vu depuis la saison… 1977-78, quand les pertes de balle ont commencé à être comptabilisées en NBA. Une perf’ unique, historique, fantastique.

Cerise sur le gâteau : l’Alien a aussi battu le record de franchise chez les Spurs du plus grand nombre de points marqués dans un match d’ouverture. Il a dépassé la légende George Gervin.

WHAT A STATEMENT from Wemby to open Year 3!

40 PTS

15-21 FGM

15 REB

3 BLK

W

The first player with 40+ PTS, 15+ REB and 0 TO while shooting 70+ FG% since TOs have been tracked (1977-78) 🤯 pic.twitter.com/1bbJo57bDJ

— NBA (@NBA) October 23, 2025

Wembanyama a commencé sa troisième saison NBA avec une masterclass. Qui sait jusqu’où il montera…