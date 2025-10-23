Victor Wembanyama après sa perf’ XXL à Dallas : « Tous les rêves sont permis »

Pour son premier match officiel depuis 8 mois (après l’épisode de la thrombose veineuse), Victor Wembanyama a lâché une véritable mixtape face aux Mavs : 40 points, 15 rebonds, 3 contres ! De quoi rêver en grand, pour Wemby mais aussi pour les Spurs.

Tout de suite après la victoire convaincante de San Antonio à Dallas (125-92), l’Alien a été interrogé sur sa soirée mémorable par un journaliste d’ESPN. Très vite, Victor a fait référence à son intersaison pour expliquer sa performance historique.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

« Tous les rêves sont permis. » C’est le cas de le dire.

Après avoir bossé aux côtés d’Hakeem Olajuwon et Kevin Garnett cet été, tout en s’initiant au Kung-Fu dans un temple shaolin, Victor Wembanyama semble destiné à tout casser cette saison. Il est non seulement le grandissime favori pour être Défenseur de l’Année, mais certains le voient carrément dans la Course au MVP.

Si Wemby atteint ce niveau dès son Année 3, les Spurs peuvent viser haut, potentiellement le Top 6 de l’Ouest !

« I saw what it’s like to be confronted with potentially losing a lot… I’m not taking this for granted anymore. »

Downright special perspective from Wemby after a return for the ages. pic.twitter.com/a2932fpaX2

— NBA (@NBA) October 23, 2025