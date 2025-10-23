10 Français ont foulé cette nuit les parquets de NBA. Ça fait beaucoup ? Oui mais habituez-vous car ce sera souvent le cas cette saison. Et le plus fou dans tout ça, c’est que l’un d’eux est déjà l’un des meilleurs basketteurs de la planète.

Les résultats de la nuit :

Guerschon Yabusele

12 minutes de jeu, pas de panier marqué, le Guersch doit prendre ses marques. Rentré comme sixième homme des Knicks, il a amené un peu de hustle mais on sent qu’il doit encore trouvé sa place. A deux doigts de faire une analyse de sa carrière sur 12 minutes alors on arrête là. Ses coéquipiers Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara ne sont pas entrés en jeu.

9h du matin et on cherche encore les mots. Quelque chose a changé chez Victor Wembanyama. Huit mois après son dernier match officiel, Wemby a littéralement terrassé les Mavericks et leurs top défenseurs. 40 points et 15 rebonds, 15/21 au tir, 3 contres, le tout en… 29 minutes et avec des highlights à la PELLE. La domination est tout simplement ridicule, y’a pas d’autres mots et personne ne semble prêt pour la suite.

Rudy Gobert

10 points, 6 rebonds et 1 contre pour la Gobe, et une première victoire face aux Blazers. On préchauffe dans le Minnesota, tout va bien même si on aurait aimé voir les premiers pas de Joan Beringer mais ce sera pour la prochaine fois.

Rayan Rupert

Il n’est pas entré en jeun face aux Wolves, tout comme son poto Sidy Cissoko.

Moussa Diabaté

Pivot back-up du rookie Ryan Kalkbrenner, Moussa Diabaté a apporté son énergie habituelle en première rotation. 13 points, 9 rebonds, 1 steal, 1 contre, des ballons récupérés au sol, et on se demande juste la date exacte à laquelle il deviendra LE chouchou des fans de Charlotte.

Tidjane Salaün

Lui aussi a profité du premier All-Star Game de la saison contre les terribles (au sens propre) Nets pour prendre un peu de confiance. 10 points et 4 rebonds en sortie de banc, 2 paniers primés, du bon Salaün, du bon Titi ça.

Nolan Traoré

9 minutes et un premier tir à 3-points inscrit, et on rajoute une passe et deux interceptions en goodies. Le plus dur pour Nolan cette saison ? C’est quand il se rendra compte que les Nets de Brooklyn sont moins bons que Saint-Quentin.

Noah Penda

Pas de grande première pour Noah, le derby floridien était sans doute un peu trop bouillant pour l’envoyer si vite au feu.

Zaccharie Risacher

16 points à 7/13 au tir mais une belle raclée ramassée face aux Raptors. Les Hawks ont raté leur premier match mais le Z préchauffe tranquillement.

Noa Essengue

Pas de grande première pour Noa, le derby de la Central Division était sans doute un peu trop bouillant pour l’envoyer si vite au feu.

Alexandre Sarr

Il a fait ce qu’il pouvait pour arrêter Giannis Antetokounmpo, c’est à dire qu’il n’a rien fait du tout. 10 points, 11 rebonds et 3 passes ça reste un très bon premier match, et l’année 2 sera assurément celle de la confirmation pour le pépère. Bilal Coulibaly – toujours blessé à la main – ne devrait pas rejouer avant au moins dix jours.

Nicolas Batum

Il a fait son taf en sortie de banc avec un peu de tout en une quinzaine de minutes. Il s’agira désormais d’oublier au plus vite que les Clippers ont pris une déculottée par les clanpins du Jazz.

Maxime Raynaud

4 rebonds et 2 passes en 11 minutes face aux Suns. Il faudra attendre pour les premiers buckets en carrière mais Maxoche est dans la place. Ouais, on l’a appelé Maxoche et vous allez rien faire.

