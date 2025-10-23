Le 23 oct. 2025 à 09:42 par Clément Hénot

Dès le premier match de la saison, Victor Wembanyama a décidé de choquer l’entièreté de la planète basket, car il vient de planter 40 points dans le plus grand des calmes alors qu’il n’avait pas joué depuis février. Les highlights sont choquants, et les différentes réactions que l’on trouve sur Twitter traduisent bien ce que l’on ressent tous aujourd’hui.

WemVP

— Kevin Garnett (@KevinGarnett5KG) October 23, 2025

Wemby is unreal! 😳

— DeMarcus Cousins (@boogiecousins) October 23, 2025

« Wemby est irréel. »

Hell no…he’s unstoppable

— DeMarcus Cousins (@boogiecousins) October 23, 2025

« Est-ce que tu aurais pu le stopper dans ton prime ? »

« Clairement pas, il est inarrêtable. »

Wemby can get MVP, defensive player of the year and most improved all in one season 😂

— Isaiah Thomas (@isaiahthomas) October 23, 2025

« Wemby peut gagner le MVP, DPOY et MIP dans la même saison. »

DOMINANT. @wemby set a new Spurs record for most points in a season opener! pic.twitter.com/B5XxzeJrkK

— San Antonio Spurs (@spurs) October 23, 2025

« Wemby a battu le record de points marqués dans un match d’ouverture par un joueur des Spurs. »

The Spurs might have to pay Wemby 5 years 1 Billion in all CASH.

— Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) October 23, 2025

« Les Spurs devraient payer Wemby 1 milliard de dollars sur 5 saisons, en cash. »

Wemby pic.twitter.com/YwXPrSzkVd

— NBA (@NBA) October 23, 2025

Shaolin Monks watching Wemby cook in the Spurs season opener pic.twitter.com/wSJDoUAyUL

— Josiah Johnson (@KingJosiah54) October 23, 2025

« Les Moines Shaolin qui regardent Wemby faire du sale en ouverture de la saison. »

AD every time Wemby gets the ball in the paint pic.twitter.com/c99hCYZseo

— sunnyboi☀️🍃 (@directedbysunny) October 23, 2025

« AD à chaque fois que Wemby a la balle dans la raquette. »

Stephon Castle on Victor Wembanyama:

“I think he’s the best player in the league.”

(via @NBA)

pic.twitter.com/AdLPijlql4

— Hoop Central (@TheHoopCentral) October 23, 2025

« Je pense que c’est le meilleur joueur de la ligue. » – Stephon Castle

Every team in the NBA watching Victor Wembanyama right now pic.twitter.com/bp4o0LQPxj

— Underdog (@Underdog) October 23, 2025

« Toutes les équipes qui regardent Victor Wembanyama. »

Quand tu viens de te prendre la tempête Wembanyama en pleine tronche : pic.twitter.com/dsjNxstRPv

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) October 23, 2025

Wembanyama just played one of the best games I’ve ever seen.

— Russillo (@ryenarussillo) October 23, 2025

« Victor Wembanyama vient de jouer l’un des meilleurs matchs que je n’ai jamais vu. »

2025 Victor Wembanyama pic.twitter.com/fCBwWqJweo

— 🦇 (@EasyCantMiss) October 23, 2025