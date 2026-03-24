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Résumé NBA de la nuit : les Bulls résistent aux 40 points de Kevin Durant

Le 24 mars 2026 à 07:02 par Robin Wolff

Kevin Durant 24 mars 2026
Source image : YouTube

Dix matchs ont eu lieu cette nuit en NBA dont quelques surprises. Les Pacers ont gagné chez le Magic tandis que les Bulls ont résisté aux Rockets malgré 40 points de Kevin Durant et un triple-double d’Alperen Sengun.

Les résultats de la nuit :

  • Pistons – Lakers : 113-110 (stats)
  • Magic – Pacers : 126-128 (stats)
  • Sixers – Thunder : 103-123 (stats)
  • Heat – Spurs : 111-136 (stats)
  • Hawks – Grizzlies : 146-107 (stats)
  • Bulls – Rockets : 132-124 (stats)
  • Jazz – Raptors : 127-143 (stats)
  • Mavericks – Warriors : 131-137 (stats)
  • Blazers – Nets : 134-99 (stats)
  • Clippers – Bucks : 129-96 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le highlight de la nuit :

ALPEREN SENGUN, L’ÉNORME (ET CLUTCH) POSTER ! 🔥 pic.twitter.com/Vkn6bQZVFt

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 24, 2026

Les classements NBA :

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Les résultats en TTFL :

À retrouver sur le compte du Lab

Le programme de ce soir :

  • 0h : Hornets – Kings
  • 0h30 : Knicks – Pelicans
  • 1h : Cavaliers – Magic
  • 4h : Suns – Nuggets
Tags : Chicago Bulls, houston rockets, Kevin Durant, Résumé de la nuit en NBA

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