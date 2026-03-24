Résumé NBA de la nuit : les Bulls résistent aux 40 points de Kevin Durant
Le 24 mars 2026 à 07:02 par Robin Wolff
Dix matchs ont eu lieu cette nuit en NBA dont quelques surprises. Les Pacers ont gagné chez le Magic tandis que les Bulls ont résisté aux Rockets malgré 40 points de Kevin Durant et un triple-double d’Alperen Sengun.
Les résultats de la nuit :
- Pistons – Lakers : 113-110 (stats)
- Magic – Pacers : 126-128 (stats)
- Sixers – Thunder : 103-123 (stats)
- Heat – Spurs : 111-136 (stats)
- Hawks – Grizzlies : 146-107 (stats)
- Bulls – Rockets : 132-124 (stats)
- Jazz – Raptors : 127-143 (stats)
- Mavericks – Warriors : 131-137 (stats)
- Blazers – Nets : 134-99 (stats)
- Clippers – Bucks : 129-96 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Les Pistons ont empêché les Lakers de remporte un dixième match consécutif. Daniss Jenkins a été le héros de la soirée avec 30 points (career-high) et le game-winner.
- Les Pacers ont mis fin à une série de 16 défaites consécutives en surprenant le Magic avec 37 points de Pascal Siakam.
- Jared McCain s’est rappelé au bon souvenir du public des Sixers. Standing ovation à son entrée, deux tirs à longue-distance dans la foulée et le Thunder s’est envolé.
- Les Spurs ont surdominé le Heat dans le sillage d’un Victor Wembanyama en pleine forme. 26 points, 15 rebonds, 5 contres et 4 passes décisives en 26 minutes… rien que ça !
- 40 points pour Kevin Durant, gros triple-double pour Alperen Sengun et pourtant impossible de battre les Bulls d’un Matas Buzelis clutchissime. Gros raté pour les Rockets, pour les Bulls aussi dans leur mission tanking, mais au moins le United Center a eu des émotions.
- Très bonne opération des Raptors cette nuit qui, avec les Hawks, sont les seuls concurrents au Top 6 de l’Est à s’être imposés. Le très bon match d’Ace Bailey (37 points) est loin d’avoir suffi au Jazz.
- Cooper Flagg a été énorme avec ses 32 pions à 12/19 au tir, mais ce n’était pas assez face à ces improbables Warriors aux 1000 blessés. Le trio Moody/Porzingis/Podz a mené la Baie au succès après prolongation.
- De la pure démolition entre Blazers et Nets. Portland a pris les commandes très tôt et ne s’est plus jamais retourné, notamment grâce à un Toumani Camara de gala (35 points à 10/12 au tir).
- 28 points pour Kawhi Leonard dans cette démonstration de basket que nous ont servi les Clippers, face à des Bucks qui ont (déjà) décidé de couper Cam Thomas.
Le highlight de la nuit :
ALPEREN SENGUN, L’ÉNORME (ET CLUTCH) POSTER ! 🔥 pic.twitter.com/Vkn6bQZVFt
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 24, 2026
Les classements NBA :
Les résultats en TTFL :
Le programme de ce soir :
- 0h : Hornets – Kings
- 0h30 : Knicks – Pelicans
- 1h : Cavaliers – Magic
- 4h : Suns – Nuggets