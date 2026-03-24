Jared McCain était de retour, cette nuit, dans la ville qui l’a drafté : Philadelphie. Il revenait avec ses nouvelles couleurs d’Oklahoma City et avait une envie tout particulière de prouver au front office des Sixers qu’ils avaient fait une très grosse bêtise. Message passé !

Le jeune arrière du Thunder, Jared McCain, n’en finit plus de faire parler de lui. Après un trade inattendu qui l’avait vu faire ses valises après une très bonne saison rookie du côté de Philly (malgré les blessures), il était de retour hier soir avec sa nouvelle franchise de l’Oklahoma.

Une chose est sûre, son retour ne s’est pas fait dans la discrétion. Une victoire 123-103, 13 points pour lui mais surtout une standing ovation et deux bombinettes de loin à peine entré en jeu… le gamin avait envie de prouver des trucs, non ?

Jared McCain is putting on a show in his return to Philly. 🔥

Standing ovation from the Philly fans

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— Hoop Central (@TheHoopCentral) March 23, 2026



Lui qui tournait à 15 points et 25 minutes l’année dernière, avait vu son temps de jeu drastiquement baisser (car de retour de blessure) avant d’être tradé à OKC contre des picks de draft à la trade deadline, en février dernier. Depuis, avec le Thunder, il a retrouvé l’impact qu’on lui avait connu lors de sa saison rookie et s’est ajouté comme une arme très dangereuse dans un roster déjà effrayant.

Et comme si ce n’était pas assez, le gars a la mentalité qu’il faut, veut prouver qu’il fallait lui faire confiance et qu’il va faire du sale dans l’Oklahoma.

Jared McCain après la victoire d’OKC face à Philadelphie :

« Il y a ce sentiment subtil de vouloir prouver à l’équipe qui t’as tradé qu’elle a eu tort. Mais au final, je voulais juste gagner. Bien sûr, je voulais battre les Sixers. » 😎pic.twitter.com/6eXjOgh3a3

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 24, 2026



Bref, un vrai bon joueur et un vrai bon gars !

Pour preuve, son retour à Philly s’est fait sous le signe de la revanche, certes, mais surtout sous le signe de l’amour. Parce qu’autant les dirigeants l’ont bradé (ça c’est clair…), autant ses anciens coéquipiers étaient contents de le revoir. Il n’y a qu’à voir la réaction de Kyle Lowry pour avoir le smile !

Kyle Lowry embracing Jared McCain in pregame warmups. The latter has always talked about how he was his vet in Philly

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— Clemente Almanza (@CAlmanza1007) March 23, 2026