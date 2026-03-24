« Je ne veux pas être au p***** de Play-In » : Bam Adebayo déplore la situation du Heat

Sur une série de sept victoires au 13 mars dernier, le Heat a depuis perdu cinq rencontres consécutives avec une défense qui pose énormément de questions. Pile ce qu’il faut pour agacer Bam Adebayo, qui sent déjà l’odeur du Play-In arriver.

Alors que la Planète Basket pensait qu’Erik Spoelstra nous avait refait sa spéciale en transformant une équipe midesque au possible, en outsider capable de renverser les pronostics, la réalité semble avoir vite rattrapé le Miami Heat.

The Miami Heat have lost 5 straight games. pic.twitter.com/GPngVsbuEd

— Hoop Central (@TheHoopCentral) March 24, 2026

Cinq défaites de suite pour la franchise floridienne après une nouvelle déroute cette nuit face aux Spurs d’un (très) grand Victor Wembanyama. Bam Adebayo et les siens pointent donc désormais à la neuvième place de la Conférence Est, à deux victoires des Hawks sixièmes. Ça commence à sentir fort le Play-In, et Bam Adebayo n’est pas fan de l’odeur :

« Je ne veux pas être au p***** de Play-In »

Bam Adebayo on the barking back and forth with Erik Spoelstra early on 👀

“Some of that is he’s got to protect me from myself, but also like, I don’t want to be in the f*cking play in”

(Via @ZachWeinberger) pic.twitter.com/zxSi6hzEHa

— Heat Central (@HeatCulture13) March 24, 2026

Au moins c’est direct, mais est-ce que ce sera suffisant pour créer un électrochoc chez ses coéquipiers ? Pas sûr.

Parce que Miami et le Play-In, c’est un peu comme une relation toxique. Le Heat sait qu’il faut arrêter d’y aller, mais dès qu’il a l’occasion de s’en sortir, on a l’impression qu’il fait tout pour y retourner. Ça fait trois ans que ça dure, et peut-être bientôt quatre car sur ces cinq derniers matchs, la défense ne transmet pas une volonté d’aller chercher la qualification directe en Playoffs.

Per Peacock, Heat franchise has relinquished 120 points in 5 straight games for first time ever

— Barry Jackson (@flasportsbuzz) March 24, 2026

120 points encaissés au minimum sur chacune des cinq dernières rencontres, une première dans l’histoire de la franchise, c’est dire le niveau de faiblesse défensive dont souffre l’effectif depuis une dizaine de jours. Et dire qu’il y a moins de deux semaines on parlait d’un tout autre record all-time côté Floride…

L’idylle des 83 points de Bam semble déjà si loin, mais si ce dernier a bien affiché son envie de sortir de la médiocrité, il aura bien besoin de tous ses coéquipiers en plus des conseils avisés de Coach Spo. Plus que dix matchs pour inverser la vapeur.