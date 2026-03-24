« Arrêtez de faire de la m**** » : Ime Udoka frustré par l’irrégularité des Rockets

Défaits cette nuit à Chicago malgré les 40 points de Kevin Durant, Houston est en dents de scie depuis un petit moment, parfois bon mais trop souvent irrégulier. Ime Udoka a donc un message à faire passer à ses joueurs. Spoiler : « douceur » ne fera pas partie du champ lexical évoqué.

Les derniers jours résument parfaitement l’expérience Rockets cette saison.

Deux défaites face aux Lakers à la maison qui laissent un sacré goût amer. Puis une idylle avec une grosse démonstration contre Atlanta, un buzzer-beater dans la face du Heat et Kevin Durant qui devient le cinquième meilleur scoreur all-time devant Michael Jordan. Avant de retomber dans ses travers en perdant à Chicago alors même que KD a inscrit 40 pions, et qu’Alperen Sengun a sorti un énorme triple-double.

Il paraît que le Parc Astérix a demandé les droits de la franchise pour construire sa nouvelle montagne russe.

The final 90 seconds of Rockets-Bulls was straight buckets 🪣🔥 pic.twitter.com/zshr08fGkc

— NBA on Prime (@NBAonPrime) March 24, 2026

Enfin, si ça peut faire marrer de voir une équipe autant alterner le chaud et le froid, Ime Udoka lui, ne rigole pas du tout quand on lui demande ce qu’il devrait dire à son effectif :

« C’est la NBA. Si tu sors avec cette énergie, tu seras forcément irrégulier. T’auras forcément des mauvaises défaites. Cette nuit c’en était une. Arrêtez de faire de la m****. »

Ime on what he needs to tell his team:

« Stop bullshitting » https://t.co/tV7LlMoAJf pic.twitter.com/TIS3HHvQjz

— Oh No He Didn’t (@ohnohedidnt24) March 24, 2026

Ça c’est de la déclaration qui déclare, les Rockets ont besoin d’un électrochoc !

S’il y a bien une tendance que l’on peut tirer des trois dernières défaites de Houston, c’est le relâchement dans le dernier quart. Cette surconfiance leur a coûté le premier match contre les Lakers offensivement, puis le deuxième mais cette fois défensivement, et cette nuit même rengaine : 37 points encaissés dans les 12 dernières minutes (en plus des 41 du premier quart-temps…).

Alors on aimerait croire pour la Rockets Nation que ce manque d’effort s’effacera quand arriveront les Playoffs. Mais de une, le mythe du bouton on/off est largement debunké par l’histoire NBA, et de deux, Houston a besoin de gagner dès maintenant !

Source : NBA

Le podium de l’Ouest est encore à portée de main, les Nuggets et les Wolves sont au coude à coude pour la quatrième place, et ce serait un scénario catastrophe mais, Phoenix n’est « que » à 3 victoires du bilan des Rockets (avec un match en moins certes). Imaginez deux secondes les Suns finir devant KD… voilà on va vous laisser quelques secondes histoire que le fou rire s’atténue.

Houston a au moins la chance d’avoir un calendrier assez abordable sur ses 11 derniers matchs malgré quelques chocs face aux Wolves et aux Knicks. Une bonne occasion de relever la tête et d’arriver en Playoffs avec une grosse dynamique… et des efforts.