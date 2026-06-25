L’histoire d’Al Horford en NBA continue ! L’intérieur des Warriors prolonge dans la Baie pour 2 ans et 14 millions de dollars, pour une mine d’expérience qui tentera d’apporter sur le terrain, et qui aidera tant que possible Stephen Curry et sa bande à tenter une belle aventure dès l’automne prochain.

40 ans, 20e saison en NBA. Papy fait de la résistance. Il sera le 13e joueur de l’histoire à jouer en NBA à plus de 40 ans. Seulement 45 matchs joués l’an passé, un total assez faible en raison de blessures et trop peu significatif pour avoir un réel impact sur le résultat collectif.

🚨 Al Horford reste aux Warriors pour deux ans supplémentaires et 14 millions de dollars !

À 40 ans, « Big Al » jouera sa 20ème saison l’an prochain 😳 https://t.co/20I8xF0f52

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 25, 2026

Cependant, sa détermination à voir une meilleure saison en 2026-27 l’a poussé à se ré-engager, dans des propos recueillis par NBC Sports.

« Après une saison ici, après m’être adapté au coach Kerr, à Steph, au reste du groupe, je pense que nous pouvons continuer à avancer et réaliser une meilleure saison. »

Avec 8,3 points, 4,9 rebonds, 2,6 passes à 42,6% au tir dont 36,1% à 3-points, Horford reste un joueur capable d’apporter plutôt correctement sur un temps de jeu déterminé. L’arrivée de Yaxel Lendeborg chez les Dubs via la Draft lui donnera aussi une sorte de rôle de mentor pour le rookie. L’an prochain, Jimmy Butler ne commencera vraisemblablement pas la saison en raison de sa grosse blessure, le rôle d’Horford sera donc renforcé… s’il ne se blesse pas non plus.