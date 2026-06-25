Dans la foulée du transfert de LaMelo Ball, les Hornets ont continué leur marché de l’été en prolongeant Coby White. 74 millions de dollars sur 3 ans pour le meneur arrivé à la deadline, et des grosses responsabilités à venir !

La planète NBA peut remercier les Charlotte Hornets d’avoir animé cette (trop) chaude journée d’été. Après avoir envoyé LaMelo Ball aux Wolves contre Naz Reid et un bon nombre de picks de Draft, la franchise de Caroline du Nord a prolongé Coby White pour trois nouvelles années et 74 millions de dollars. Charlotte tient son meneur d’avenir !

🚨 COBY WHITE PROLONGE AUX HORNETS POUR 74 MILLIONS DE DOLLARS SUR 3 ANS !

C’est lui, le meneur de jeu de l’avenir à Charlotte… 👀 https://t.co/BD5tJy9o0F

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 25, 2026

Arrivé à la deadline en février dernier, l’ancien Bull s’est parfaitement intégré dans le collectif léché des Frelons, participant notamment à la superbe deuxième partie de saison des hommes de Charles Lee.

Dès le transfert de LaMelo, il faisait assez peu de doute que les Hornets avaient pour objectif de re-signer White au plus vite afin d’en faire leur nouveau meneur titulaire. C’est désormais acté pour les trois prochaines années, maintenant va falloir prouver !