Qui a dit qu’il ne se passait rien sur les parquets américains depuis la fin des Finales NBA. En WNBA ça joue vénère, et cette nuit un record historique a failli tomber.

Les résultats de la nuit

Toronto Tempo – Los Angeles Sparks : 125-97

– Los Angeles Sparks : 125-97 Las Vegas Aces – Dallas Wings : 99-84

– Dallas Wings : 99-84 Seattle Storm – New York Liberty : 99-88

Trois match seulement cette nuit en WNBA, et dans le premier on a vu l’histoire s’écrire puisque la snipeuse Marina Mabrey a carrément égalé la plus grande perf all-time au scoring avec 53 pions sur la tête des Sparks. 17/28 au tir dont 9/18 du parking, 10/12 aux lancers, le tout en seulement 32 minutes parce que Marina n’avait pas le temps. Elle égale Aj’a Wilson et Liz Cambage, les deux seules à avoir atteint ce sommet dans l’histoire de la WNBA. Victoire tranquille – évidemment – du Tempo de Toronto face à Los Angeles.

MARINA COULDN’T MISS 🤯

Marina Mabrey poured in 53 points on 17-28 shooting, including 9-18 from deep, tying the all-time WNBA single-game scoring record and the league’s single-game record for made threes.#WNBASeason30 pic.twitter.com/cNCbTWy8q4

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Beaucoup plus à l’Ouest les Aces recevaient les Wings de Dallas, et si Paige Bueckers a sorti un gros match avec 25 points et 6 passes, A’ja Wilson lui a rappelé qui était actuellement la reine en WNBA. 32 points et 9 rebonds pour Aj’a, victoire de Las Vegas qui domine toujours la Conférence Ouest avec le Lynx de Minnesota.

Dans le dernier match c’est le cocorico du jour, avec une nouvelle grosse sortie de Dominique Malonga. La Dom a dominé la raquette du Liberty avec 20 points et 10 rebonds et le Storm a enfin regagné un match, bingo. En face les deux artistes Marine Johannes (6 points) et Pauline Astier (3 points, 5 passes et 3 steals) ont été discrètes dans la défaite.

That girl 😌

Dominique Malonga speeds to the basket and has 11 points to lead all scorers

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The wizard Marine Johannès showing her magic as she connects from behind the arc 🪄

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Dominique Malonga is a handful 😤

She’s showing off her back to the basket post moves

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Nuit record en WNBA donc, et ce soir ça repart avec quatre matchs et pas mal de Françaises sur le pont. Qui a dit qu’il ne se passait rien sur les parquets américains depuis la fin des Finales NBA ?