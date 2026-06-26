En transférant hier matin Isaiah Stewart contre des picks de second tour, les Pistons ont libéré 15 millions de dollars dans leur cap. De quoi se laisser une belle marge de manoeuvre en vue de la Free Agency (top départ le 1er juillet). Et si Detroit allait chercher une très grosse star sur le marché ?

Les Pistons sont actuellement sur une belle pente ascendante, avec une demi-finale de Conf accrochée cette année à l’Est. Cade Cunningham, Ausar Thompson et Jalen Duren représentent l’avenir, la franchise existe de nouveau sur la carte et Eminem va bientôt pouvoir en faire un nouveau son. Pour la suite ? JB Bickerstaff a besoin d’entourer au mieux son franchise player et le board des Pistons semble d’accord avec ça puisqu’il a libéré hier le pivot Isaiah Stewart contre trois cacahuètes et un Bounty…

En transférant Isaiah Stewart contre des picks de second tour, les Pistons ont libéré 15 millions de dollars.

On sait que Detroit veut recruter du lourd cet été pour apporter du soutien offensif à Cunningham : Herro, Powell, Kawhi ou même LeBron ont été mentionnés.

Quelque… https://t.co/BXwozfl9BN

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 25, 2026



Ce qui veut dire ? Ce qui veut dire que les Pistons s’offrent un peu de flexibilité financière en vue de la Free Agency, et qu’ils pourraient se servir de cet argent pour aller chercher une grosse star dans les prochains jours. Le nom de Tyler Herro, fraichement débarqué à Milwaukee, a été murmuré, celui de Norman Powell également, mais les deux noms les plus croustillants sont ceux de deux des plus gros agents libres de ce marché estival : Kawhi Leonard et… LeBron James. Bon courage pour aller chercher LBJ hein, mais le blase de Kawhi n’est pas idiot, lui que l’on annonce possiblement de retour chez les Raptors et les Spurs.

Quoiqu’il arrive, les Pistons semblent bien décidés à revenir dans le game et seront des acteurs majeurs de la Free Agency. Allez les gars, faites le au moins pour Eminem.