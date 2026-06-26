Après les Hornets, c’est au tour des Suns d’être actifs sur le marché de l’été. Phoenix a prolongé Mark Williams pour 38 millions de dollars sur 3 ans. Devin Booker pourra donc compter sur son pivot titulaire dans les années à venir !

Les dossiers Jordan Goodwin et Collin Gillespie ayant été gérés le week-end dernier (tous les deux prolongés), il ne restait aux Suns que le cas de Mark Williams à finaliser, et c’est désormais chose faite. 3 ans supplémentaires dans l’Arizona pour l’ancien Hornet et un joli pactole de 38 millions de dollars. Assurage max à Phoenix.

Mark Williams prolonge aux Suns pour 3 ans et 38 millions de dollars ! 💵 🌞 https://t.co/2enOVSUEK7

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 26, 2026

Faut dire que le pivot a plutôt conquis aux côtés de Devin Booker et compagnie. Presque 12 points et 8 rebonds de moyenne cette année, dans une saison où il a pu disputer 60 matchs, son plus gros total en carrière, lui qui a souvent été gêné par les pépins physiques.

Il en a pas fallu beaucoup plus pour que Mark Williams s’impose dans la raquette des Suns (55 titularisations sur ses 60 matchs). En espérant que cette dynamique tienne et que les blessures soient définitivement derrière lui !