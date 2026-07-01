24 heures après le départ de LeBron James, les Lakers frappent un gros coup sur le marché de la Free Agency en récupérant Walker Kessler (Jazz) dans un sign-and-trade !

Luka Doncic et les Lakers tiennent leur pivot !

L’insider Shams Charania (ESPN) a balancé la nouvelle ce mercredi en début de soirée. Agent libre restrictif, Walker Kessler signe un contrat de 130 millions de dollars sur quatre ans avec les Lakers, qui offrent en retour deux picks de premier tour de draft à Utah (2031, 2033, non protégés) ainsi que deux picks swaps de premier tour (2028, 2030).

🚨 WALKER KESSLER DÉBARQUE AUX LAKERS ! 😱

LOS ANGELES A SON PIVOT TITULAIRE POUR LES PROCHAINES ANNÉES.

Il signe pour 130 millions de dollars sur 4 ans.

Le Jazz reçoit les First Pick 2031 et 2033 ainsi que deux picks swaps en 2028 et 2030 ! 👀 https://t.co/HWnciycMic

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 1, 2026

Les Lakers viennent de sacrifier un très gros capital draft pour s’assurer les services de Kessler, jeune pivot prometteur de 24 ans qui semble complémentaire de Doncic. Des rumeurs disaient que le Jazz comptait s’aligner peu importe l’offre de contrat faite par Los Angeles, mais Utah a logiquement cédé au vu des nombreux picks récupérés dans le deal. Le Jazz réalise ainsi une belle affaire, d’autant plus qu’il possède déjà des armes sur le frontcourt avec Jaren Jackson Jr. et Lauri Markkanen. On rappelle aussi que la franchise de Salt Lake City vient tout juste de prolonger Jusuf Nurkic.

Côté Lakers, on croit fort dans le potentiel de Walker Kessler pour lâcher un tel package. Le manager Rob Pelinka est sous pression dans sa mission d’apporter le meilleur supporting cast possible à Luka Doncic, et vient de réaliser un move très (trop ?) agressif. Kessler apportera sa taille et sa présence aux Lakers dans les deux raquettes, lui qui a tourné à plus de 11 points (67% au tir), 12 rebonds et 2 contres de moyenne au cours des deux dernières saisons. Attention néanmoins aux blessures : Kessler reste sur une campagne à seulement cinq matchs joués suite à une opération de l’épaule en nombre dernier.

New Big 3 in LA 🔥 pic.twitter.com/pMRs07xDTH

— NBACentral (@TheDunkCentral) July 1, 2026

Troisième dans la course au Rookie de l’Année en 2023 et membre de Team USA lors de la Coupe du Monde cette même année, Walker Kessler sera-t-il le pivot qu’il fallait à Doncic, Austin Reaves et aux Lakers ? Il vaudrait mieux, sachant que Los Angeles n’a plus aucun pick de premier tour à transférer sur les sept années à venir, et investit pas moins de 475 millions de dollars sur son trio…