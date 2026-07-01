Sandro Mamukelashvili rejoint les Lakers pour 52 millions sur 4 ans !

Les Lakers continuent leurs moves avec la signature de Sandro Mamukelashvili pour 52 millions de dollars sur 4 saisons (la dernière étant une player option). L’ancien des Raptors sort d’une bonne saison à Toronto et rejoint des Lakers en reconstruction autour de Luka. Un projet plutôt excitant… à suivre !

🚨 SANDRO MAMUKELSHVILI AUX LAKERS ! 😱

52 millions sur 4 ans pour celui qui deviendra, à coup sûr, un des chouchous des fans ! https://t.co/dzw4gZ5YT9

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 1, 2026

Avec l’arrivée de Mamu, comme on aime l’appeler, la franchise californienne ajoute un intérieur capable d’écarter le jeu, auteur de 11 points de moyenne en sortie de banc avec les Raptors la saison dernière. Cette signature vient compléter une journée de folie à Los Angeles.

Avec les signatures de Walker Kessler, Collin Sexton, Quinten Grimes et Sandro Mamukelashvili, ainsi que la prolongation d’Austin Reaves, les Lakers ont profondément remanié leur effectif tout en restant juste en dessous du seuil de la Luxury Tax. Le plafond est fixé à 200 millions de dollars, tandis que la masse salariale projetée des Lakers s’élève désormais à 194 millions de dollars.

La situation financière des Lakers après tous ces moves ! 💰

Environ 6 millons de dollars sur la Luxury Tax, 14 sur le Premier Apron.

Rui Hachimura ne sera probablement pas à Los Angeles la saison prochaine. pic.twitter.com/MisiORJ60s

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 1, 2026

Le projet Angelinos commence à prendre forme… à voir ce que ça va donner et en espérant que Rob Pelinka ait eu une vision, sinon les épaules de Luka vont encore sentir du poids !