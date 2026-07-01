NBA Cup 2026 : les groupes connus, et un nouveau lieu pour la finale

Jusque là disputé dans la T-Mobile Arena de Las Vegas, la Finale de NBA Cup déménagera dans l’Indiana pour la saison prochaine. Et on connaît déjà les groupes de la compétition !

Alors que la Free Agency se lançait tranquillement cette nuit, les premières infos concernant la NBA Cup 2026 sont tombées. Nouveau lieu pour la Finale qui se jouera au Butler’s Hinkle Fieldhouse dans l’Indiana le 11 décembre prochain. Première fois que le match du titre ne se jouera pas à Las Vegas !

League news: The NBA will hold the NBA Cup championship game at Butler’s Hinkle Fieldhouse on Dec. 11 next season, sources tell ESPN.

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2026

Avec une nouvelle franchise bientôt installée à Sin City, c’est à se demander si la NBA ne serait pas en train de mettre en place un roulement annuel pour le lieu de cette Finale de NBA Cup, à l’instar de ce qui est fait pour le All-Star Game.

Mais le lieu n’est pas la seule info que nous avons eu, puisque les groupes de la compétition ont eux aussi été dévoilés !

The groups are set for the Emirates NBA Cup 2026!

All 30 NBA teams were randomly drawn into groups of five within their conference based on win-loss records from the 2025-26 regular season.

The groups are available below. pic.twitter.com/bZHTlRGs29

— NBA Communications (@NBAPR) July 1, 2026

Là comme ça à vue d’œil, bon courage aux cinq équipes du groupe B de l’Est parce que wow la VIOLENCE ! Que des équipes qui peuvent prétendre aux sommets de la Conférence, ça promet de bons gros duels sur des parquets toujours aussi abominables. Mais bon, on peut pas tout avoir.