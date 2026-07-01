Les Wizards ne comptent pas transférer Anthony Davis

Dans les rumeurs de transfert, notamment pour une potentielle arrivée chez les Warriors en compagnie de LeBron James, Anthony Davis ne devrait pas quitter les Wizards si l’on en croit les intentions de la franchise de Washington.

En cette période de Free Agency, c’est parfois difficile de distinguer le vrai du faux, de savoir ce qui est réel ou au contraire un écran de fumée. Le cas Anthony Davis en est un bon exemple.

Certaines rumeurs laissent entendre que les Warriors ont discuté avec les Wizards pour un transfert d’AD, qui s’inscrirait dans « un package pour former un Big 4 » – selon les mots de Shams Charania – avec LeBron, Stephen Curry et Draymond Green. Mais dans le même temps, d’autres insiders assurent qu’il n’y a aucune communication entre les deux franchises concernant Davis. Brian Windhorst (ESPN) a quant lui indiqué récemment que l’option Warriors pourrait surtout être utilisée comme effet de levier par le camp AD afin d’obtenir une extension maximale à Washington.

Au milieu de tout ça, le manager général des Wizards Will Dawkins semble campé sur ses positions : il voulait Anthony Davis à la trade deadline et ne compte pas le lâcher, selon Marc J. Spears.

The Washington Wizards are not interested in trading 10-time NBA All-Star forward Anthony Davis and are not listening to trade offers for him, a source told @espn @andscape. Another NBA team exec says Wizards GM Will Dawkins is a huge fan of AD.

— Marc J. Spears (@MarcJSpears) June 30, 2026

Vous nous direz, pourquoi croire cette source plutôt qu’une autre ? Déjà parce que Marc J. Spears est un insider réputé dans le monde de la NBA, mais surtout parce que les journalistes couvrant les Wizards jour après jour présentent la même version. Voici ce qu’a écrit Josh Robbins de The Athletic aujourd’hui même :

« Les Wizards n’ont aucune intention d’échanger Anthony Davis. Comme je le dis depuis des mois, je pense que Davis fera partie de l’effectif des Wizards au début de la saison régulière. Les Wizards ont acquis Davis et Trae Young afin d’aider leur jeune noyau à progresser au cours de la saison 2026-2027 et au-delà. Washington a accepté de prolonger le contrat de Young et n’a aucune intention de céder Davis. Les Wizards estiment sans doute que la contribution de Davis au développement de leurs jeunes joueurs dépasse actuellement la valeur de tout échange qu’ils pourraient obtenir en retour. »

Anthony Davis semble donc représenter une pièce majeure de la reconstruction des Wizards, bien décidés à redevenir compétitifs dès la saison à venir avec l’arrivée du premier choix de la Draft AJ Dybantsa. Même si AD – 33 ans – préférerait probablement évoluer chez un candidat au titre à ce stade de sa carrière, il a l’air chaud à l’idée de relever ce nouveau défi dans la capitale. Le monosourcil n’a toujours pas porté le maillot des Wizards après une saison 2025-26 plombée par les absences (seulement 20 matchs joués), l’heure est venue pour lui de rappeler à tout le monde à quel point il peut être dominant.

Reste à voir si tout cela débouchera sur une extension de contrat, et si oui à quel prix. Anthony Davis sera éligible à une prolongation maximale de 275 millions de dollars sur quatre ans cet été. Un montant assez énorme que les Wizards ne mettront probablement pas, ce qui peut déboucher sur un vrai cycle de négociation entre Washington et Rich Paul. D’après l’insider Chris Haynes, l’agent de Davis « n’a pas posé d’ultimatum » aux Wizards lors de récentes discussions et les deux camps seraient « sur la même longueur d’onde » actuellement.

Pour rappel : le contrat actuel de Davis se termine en 2027-28, saison où il possède une player option à 63 millions de dollars.

What is the likelihood of the Washington Wizards trading Anthony Davis to the Golden State Warriors? I tackled that question, and more, in the latest edition of @TheAthleticNBA‘s Wizards Mailbag, which is free to read below:https://t.co/yt7JIttqaq

— Josh Robbins (@JoshuaBRobbins) June 30, 2026