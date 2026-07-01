Collin Sexton et Quentin Grimes rejoignent les Lakers !

Les Lakers font visiblement leur marché le plus vite possible. En parallèle de Walker Kessler et de Sandro Mamukelashvili, les Angelinos font arriver Collin Sexton et Quentin Grimes en Californie. Sexton arrive pour 19 millions sur deux ans, tandis que Grimes signe lui pour 60 millions de dollars sur 4 ans.

Rob Pelinka veut partir en vacances rapidement, et plier tous les dossiers recrutement avant de faire ses bagages pour Punta Cana ou la Côte d’Azur. Quatre signatures en l’espace d’une heure, avec donc Collin Sexton et Quentin Grimes pour renforcer la ligne arrière des Lakers. Un contrat plutôt logique pour Grimes, qui sort d’une saison plutôt correcte chez les Sixers et touche logiquement une coquette paie.

On récapitule les arrivées de cette dernière heure aux Lakers :

👉 Walker Kessler : 130 millions sur 4 ans

👉 Sandro Mamukelshvili : 52 millions sur 4 ans

👉 Quentin Grimes : 60 millions sur 4 ans

👉 Collin Sexton : 19 millions sur 2 ans

Luka Doncic a son équipe ! 🙌 pic.twitter.com/RD7fcfKSTa

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 1, 2026

Pour Collin Sexton, le contrat de 19 millions sur deux ans est une superbe opération qui ne met pas les Lakers en difficulté financièrement. Les Angelinos avaient besoin de joueurs capables de défendre de et de planter de loin. Cependant, ces signatures rendent sans doute impossible une prolongation de Rui Hachimura, tandis que les Purple and Gold doivent aussi passer en revue les deals de Jake LaRavia, qui sera agent libre l’an prochain, et de Jarred Vanderbilt, qui est devenu indésirable.

Les Lakers n’ont donc toujours pas d’ailier de référence, ce qui pourrait bien les pénaliser puisqu’ils n’ont plus de marge salariale pour donner un nouveau contrat à moins de réussir à bazar Vanderbilt et éventuellement Dalton Knecht. La free agency n’est pas finie en Californie !