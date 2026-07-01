Mitchell Robinson part aux Celtics pour 3 ans et 47,4 millions !

Alleeeeeez, cette Free Agency s’emballe ! Nikola Vucevic au Magic, Mo Wagner aux Nets, entre autres, et c’est maintenant un tout frais champion NBA qui déménage. Direction Boston pour Mitchell Robinson, qui va pouvoir flex avec sa bague dans le vestiaire des Celtics !

C’est un petit bout d’histoire des Knicks qui vient de s’écrouler aujourd’hui. Mitchell Robinson, pivot fidèle à New York depuis sa Draft il y a huit ans, quitte donc les Knicks pour rejoindre Boston. Champion NBA il y a deux semaines, le pivot spécialiste de la défense et nul à chier aux lancers va donc connaitre une autre franchise en NBA, enfiler un autre maillot, et ça fait tout bizarre.

Free agent center Mitchell Robinson has agreed to a three-year, $47.4 million deal to sign with the Boston Celtics, with a player option in third season, sources tell ESPN. Robinson departs the Knicks after serving a key role on the historic championship team. pic.twitter.com/tl3R6nlU1m

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2026



7,5 points et 8 rebonds, voilà les stats de Mitchell Robinson en huit saisons au Madison. Mais ne vous y fiez pas, le pivot était l’un des axes majeurs de cette équipe, de par sa volonté et son énergie des deux côtés du terrain. Le Mitch a par exemple été l’un de ceux qui a pu freiner Victor Wembanyama lors des dernières finales, on aurait voulu vous y voir. Souvent ciblé pour sa propension à louper des lancers, Mitchell a d’autres qualités, comme le rebond offensif par exemple, qualités qu’il offrira donc désormais au public de Boston, aux côtés de Jayson Tatum notamment, dont il pourra récupérer les briques pour les convertir en panier.

Après Ariel Hukporti parti aux Sixers, c’est donc un autre pivot qui quitte les Knicks, laissant Karl-Anthony Towns un peu orphelin. Mitchell Robinson peut en tout cas partir de New York comme un prince, la bague au doigt, sous les applauses de fans à qui il va probablement beaucoup manquer.