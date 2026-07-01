L’Équipe de France U17 dispute actuellement en Turquie la Coupe du Monde, première grande compétition pour le néo-coach Tony Parker. Après une première loupée face à Team USA, les jeunes Français ont trouvé leur rythme et jouaient la Chine cette après-midi en huitièmes de finale.

Le CV de Coach Parker compte désormais 3 victoires et 1 défaite. Une première ratée contre Team USA, puis des victoires en poule contre l’Italie et le Japon. Aujourd’hui ? Les Bleuets affrontaient la Chine en huitièmes et ils n’ont jamais vraiment eu peur. +10 après le premier quart, +15 à la mi-temps, et une deuxième mi-temps maitrisée pour gagner tout en travaillant pour la suite.

Les hommes forts de ce huitième de finale ? Le leader Nathan Soliman, auteur de 18 points et en pleine forme sur ce Mondial. Le futur joueur de la JL Bourg prouve qu’il est bien le crack de sa génération, et l’auteur de cet article risque bien d’aller se bouffer du match à Bourg lors des deux prochaines années. On a également assisté cet après-midi au réveil d’Aaron Towo-Nansi, discret depuis le début de la compétition mais très bon face à la Chine avec 15 points, 4 rebonds et 5 passes.

Les Français devraient retrouver la Turquie – à domicile – vendredi en quarts de finale, pour valider cette belle montée en puissance. En cas de victoire vendredi, on pourra déjà parler de première réussie pour Tony Parker, à la tête d’une superbe génération qui ne demande qu’à être bien drivée.