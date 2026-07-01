Mike Conley signe aux Celtics pour une saison

Belle pioche pour les Celtics qui mettent la main sur Mike Conley pour une saison. Le meneur apportera toute son expérience à la mène et n’en a pas encore fini avec la NBA.

Boston dispose maintenant d’un vieux roublard au poste de meneur de jeu. Mike Conley débarque pour une saison et va rendre de bons services tout en encadrant les plus jeunes joueurs. Le gaucher débarque dans le Massachusetts après un peu plus de trois saisons disputées chez les Minnesota Timberwolves.

Les termes exacts du contrat n’ont pas encore été rendus publics, mais on imagine qu’il vient pour un salaire qui ne gênera pas outre mesure la masse salariale déjà bien chargée de sa future équipe.

🚨 MIKE CONLEY SIGNE À BOSTON

20e saison en NBA pour le meneur de jeu! 👏 https://t.co/ivGKdzYs4y

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 1, 2026

Certes, Mike Conley sort de sa plus faible saison statistique en carrière à Minny, mais son expérience, son sang-froid et son profil de gestionnaire peuvent encore aider bon nombre d’équipes NBA. Les prétendants étaient nombreux pour le joueur passé par les Grizzlies, le Jazz et donc les Wolves. Mais c’est bien chez les C’s que Mike Conley va poursuivre sa carrière, dans l’espoir de décrocher pourquoi pas son premier titre NBA.

Il jouera à Boston un rôle de mentor que ne pourra de toute façon plus assurer Nikola Vucevic, de retour au Magic à un prix dérisoire. Le meneur de jeu de 39 ans s’apprête à disputer sa 20e saison NBA, il n’est que le 14e joueur de l’histoire de la ligue à atteindre ce cap. Une longévité qui force le respect dans une ligue qui va de plus en plus vite, dans tous les sens du terme.

Source texte : ESPN