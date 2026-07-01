Nikola Vucevic de retour au Magic pour 3,9 millions de dollars sur un an !

Déjà passé par la Floride plus tôt dans sa carrière, Nikola Vucevic fera son retour au Magic l’an prochain ! Le pivot monténégrin vient de signer un contrat d’un an et 3,9 millions de dollars avec la franchise de Mickey.

Ça c’est le genre de belle histoire qu’on veut voir. Passé par Chicago avant d’arriver à Boston en cours de saison dernière, Nikola Vucevic quitte déjà les C’s pour retrouver une ville qu’il connaît très bien : Orlando !

3,9 millions de dollars sur un an pour l’ancien coéquipier d’Evan Fournier au sein de ce même Magic. Ce sera peut-être pas dans le même rôle qu’à l’époque, mais ça va donner de belles images !

🚨 NIKOLA VUCEVIC DE RETOUR AU MAGIC !

Oh la belle histoire. Le pivot de la franchise entre 2012 et 2021 revient à la maison sans doute pour terminer sa carrière.

Plus petit rôle et contrat, mais la symbolique est sympa ! https://t.co/eVTAkGJY6v

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 1, 2026

S’il a commencé sa carrière à Philadelphie, c’est bien en Floride que le Vooch a marqué les esprits. Presque 9 saisons passées au Magic en tant que pièce centrale d’un projet qui n’avait pas trop de direction, mais qu’était toujours là pour remporter les Game 1 de premier tour de Conférence contre les leaders de l’Est.

Le DJ Augustin Game, le duo chambreur avec notre Vavane national, c’est à tous ces bons souvenirs que nous ramènent le retour de Vucevic à Orlando. Gros coup de cœur pour cette signature !