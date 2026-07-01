Mo Wagner s’envole aux Nets pour 19 millions de dollars sur 2 ans

Mo Wagner quitte son frère. L’Allemand n’est plus un joueur du Orlando Magic après un peu plus de 5 saisons en Floride. Il a signé, ce mercredi, aux Brooklyn Nets pour 19 millions sur 2 ans.

Mo Wagner s’est construit une réputation au Orlando Magic, celle d’un intérieur rugueux capable de faire toutes les choses qui ne se voient pas dans les lignes statistiques. Pendant une ou deux saisons, il a même décroché des voix dans la course au Sixième homme de l’Année. Mais les trop nombreuses blessures l’ont empêché de garder sa place dans la rotation.

C’est pour cette raison que l’Allemand quitte la Floride. Selon Shams Charania, il a accepté un contrat de 19 millions de dollars sur 2 ans du côté des Brooklyn Nets !

🚨 MO WAGNER VA AUX NETS POUR 19 MILLIONS DE DOLLARS SUR 2 ANS.

Quelques minutes après le retour de Nikola Vucevic à Orlando, il n’avait plus sa place en Floride… https://t.co/CvmbYNLAo5

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 1, 2026

Il faut dire que quelques minutes plus tôt, le Magic a annoncé le retour de Nikola Vucevic dans l’effectif. Le pivot back-up, la saison prochaine, sera donc le Monténégrin.

Mo Wagner et son expérience pourront être utiles à Brooklyn. Il va poser des écrans aux nombreux jeunes guards tout en donnant quelques ficelles à Danny Wolf et Day’Ron Sharpe dans la raquette. Il sera un bon élément à faire sortir du banc derrière Julius Randle notamment.