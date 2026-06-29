Fred VanVleet prolonge aux Rockets pour un an et 25 millions de dollars

Les Houston Rockets voient le retour de leur meneur de jeu. Fred VanVleet qui leur a tant manqué cette saison, a décidé de prendre son option joueur à 25 millions de dollars et donc de continuer son aventure au Texas pour un an.

Les dernières images de Fred VanVleet sur un parquet sont une série de Playoffs très réussie avec les Rockets face aux Warriors lors de la saison 2024-25. Malheureusement, juste avant la reprise, il y a dix mois, le meneur de jeu a été victime d’une déchirure des ligaments croisés. Après une longue convalescence, il s’apprête à faire son retour à la rentrée.

Et sauf transfert, ce sera de nouveau à Houston. Le All-Star 2022 vient de prendre sa Player Option et donc de prolonger l’aventure pour un an et 25 millions de dollars. Une information signée Shams Charania.

Houston Rockets guard Fred VanVleet is opting into his $25 million player option for the 2026-27 season, Klutch Sports CEO Rich Paul tells ESPN. pic.twitter.com/4h3DF5TAuS

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 29, 2026

Cette saison, les hommes d’Ime Udoka ont souvent manqué d’un meneur de balle de métier qui pose le jeu et met Kevin Durant et Alperen Sengun dans de bonnes dispositions. Amen Thompson a des qualités, mais n’a pas vraiment brillé dans ce secteur du jeu, tout comme Reed Sheppard.

Difficile de savoir à quel niveau reviendra Fred VanVleet, mais les fans de Houston seront sans doute ravis de le revoir sur les parquets.