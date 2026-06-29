Énorme cadeau de Draymond Green aux Golden State Warriors. L’ailier-fort a refusé sa Player Option à plus de 27 millions de dollars et offre énormément de flexibilité à sa franchise dans la poursuite d’Anthony Davis et LeBron James.

Depuis ce matin, un scénario excite tous les fans des Golden State Warriors. Selon Kevin O’Connor, le plan de la franchise est, après la resignature de Kristaps Porzingis, de récupérer Anthony Davis dans un transfert avec Jimmy Butler puis de faire venir LeBron James en tant qu’agent-libre.

Draymond Green vient de rendre cette hypothèse encore bien plus crédible. Shams Charania a annoncé que l’ailier-fort a refusé sa Player Option de plus de 27 millions de dollars pour donner de la flexibilité à son équipe. Il est désormais agent-libre et pourrait vraisemblablement accepter un nouveau contrat moins cher et plus long.

🚨 DRAYMOND GREEN FAIT UN CADEAU AUX WARRIORS !

L’alier-fort refuse sa Player Option à 27 millions de dollars. Ce qui laisse plus de flexibilité à Golden State pour foncer sur AD et LeBron.

Il serait surprenant qu’un autre contrat ne soit pas signé entre les deux parties. https://t.co/5LsH301vJZ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2026

Désormais, les Warriors ont 48 millions de dollars de marge avant le Premier Apron. Avec cet argent, ils vont tenter de prolonger Kristaps Porzingis et Draymond Green. En plus de ça, ils ont encore une Mid-Level Exception de 15 millions de dollars qui pourrait servir à faire signer LeBron James.

Les Warriors sont à 48 millions du 1er Apron.

Avec cet argent l’objectif est de prolonger Porzingis et Draymond Green tout en signant LeBron James avec la mid-level exception (15 millions).

Pour AD, les Wizards devront accepter un trade avec Butler (salaires équivalents). pic.twitter.com/yB6emKdhjY

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2026

Pour Anthony Davis, son contrat est équivalent à celui de Jimmy Butler. Il faut donc convaincre les Wizards avec un package satisfaisant tout en incluant l’ancien ailier du Heat.

Tout n’est encore qu’utopie, mais Draymond Green étant un ami proche de LeBron James, il n’est pas fou de penser qu’il a reçu des informations avant de laisser autant de millions sur la table. Réponse dans les prochains jours.