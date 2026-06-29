Zach LaVine active sa player option pour 49 millions de dollars !

Zach LaVine a décidé d’activer sa player option à 49 millions de dollars pour la saison 2026-27… qui l’eût cru ? (lol) Un choix simple sur le papier : le gars sécurise un énorme chèque, alors même que personne ne s’intéresse à lui. Pour la suite, rien n’indique encore s’il s’inscrira durablement dans le projet des Kings.

🚨 ZACH LAVINE PREND SA PLAYER OPTION À 49 MILLIONS DE DOLLARS !

Il était peu probable qu’il passe au-dessus d’un tel chèque. Plus qu’un an de ce contrat… discutable. https://t.co/gZy87FLP9h

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2026

Et justement, le projet ressemble de moins en moins à une destination rêvée. Pour les têtes en l’air : la saison 2025-26 de LaVine s’est arrêtée avant le All-Star break, après une opération au tendon de la main droite, dans une campagne déjà chaotique pour Sacramento conclue par un bon 22-60.

En coulisses, Sacramento avait tenté d’explorer le marché autour de Zach LaVine et de Domantas Sabonis avant la deadline, sans succès. Sportivement comme financièrement, la situation se complique donc, d’autant plus que la franchise est désormais coincée au niveau du second apron, limitant fortement ses marges de manœuvre.

Au final, le plus marquant reste peut-être l’équation globale : un joueur à 49 M$ que personne ne veut car le risque est trop grand et une impression persistante que Sacramento paie très cher pour une équipe plus que moyenne.

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— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 25, 2026