James Harden décline sa player option, nouveau contrat à venir avec les Cavs !

Comme attendu, James Harden a décliné sa player option à 42,3 millions de dollars et va s’engager cet été pour plusieurs années avec les Cavaliers. Pour ramener le titre dans l’Ohio ?

James Harden va continuer avec les Cavaliers. Comme c’était plutôt attendu, il a décliné sa player option (42,3 millions de dollars) pour signer un dernier « gros contrat » en carrière. La grosse inconnue reste sur la durée et le montant du prochain deal. Sans doute trois ans, avec deux premières saisons garanties et une troisième en option. Pourtant, le bon sens sportif voudrait peut-être une année garantie plus une en option, donnant un peu de flexibilité aux Cavs pour renforcer leur effectif.

Cleveland Cavaliers’ James Harden is declining his $42.3 million player option for 2026-27 and the sides are working through a new multiyear deal together, sources tell ESPN. pic.twitter.com/UiE1bn3BnP

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 29, 2026

Cette saison, pour sa première aventure en Playoffs avec les Cavaliers, James Harden a alterné le très chaud et le glacial. Une campagne individuelle en demi-teinte, et un échec cuisant en finale de Conférence face aux Knicks sur le plan collectif. L’an prochain, avec un nouveau contrat, il faudra assumer et porter l’équipe à la hauteur du salaire donné. Surtout quand on prend en compte le fait que Donovan Mitchell souhaite gagner et pourrait montrer des signes de lassitude en cas de nouvel échec.