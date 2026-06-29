Free Agency 2026 x France – Suède : le Live événement sur TrashTalk !

Live très particulier sur la chaîne YouTube (et non Twitch) de TrashTalk ce mardi soir. Alex, Simon et Bastien vous retrouveront sur les coups de 22h30 pour parler de la Free Agency NBA 2026, mais aussi (et surtout) commenter le 1/16e de finale de Coupe du Monde entre l’Équipe de France et la Suède.

Chaque année, TrashTalk propose un live dans la nuit du 30 juin au 1er juillet pour l’ouverture de la Free Agency. Sauf qu’en 2026, un événement bouleverse les plans. L’Équipe de France de football dispute un match de Coupe du Monde à élimination directe contre la Suède.

L’Hexagone aura les yeux rivés vers cette rencontre… et nous aussi. Alex, Simon et Robin vous accueilleront sur les coups de 22h30 pour parler une demi-heure des premiers moves de cette Free Agency. Ensuite à 23h00, bascule vers le foot et ce 1/16e de finale des Bleus contre la Suède. À la fin de la partie, retour au basket avec un débrief de l’ouverture du marché des transferts.

🚨 LIVE EXCEPTIONNEL CE MARDI 30 JUIN 🚨

FREE AGENCY x FRANCE – SUEDE !!

Soirée double écran chez TrashTalk 🤓

🔹22h30 : analyse des move pré Free Agency en avant-match

🔹23h : France 🇫🇷 – Suède 🇸🇪 commenté depuis le canapé

🔹1h : récap de toutes les signatures + rumeurs… pic.twitter.com/I6yDP4LW4A

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2026

Bien sûr, même pendant la rencontre, chaque bombe balancée par Shams Charania ou ses confrères seront annoncées et analysées par les trois Hexperts qui se serviront également des pauses fraîcheurs et de la mi-temps pour parler de balle orange.

Il y aura aussi d’autres petites surprises comme des quiz où des équipes types mélangeants les deux sports. On a pas les mêmes crampons, mais on a presque la même passion !

Ce n’est pas le premier match de football commenté par TrashTalk puisque l’événement s’était déjà produit aux Jeux olympiques, mais jamais une rencontre de cette envergure.

Qui dit circonstances particulières dit adaptations, mais le ton, l’humour et les analyses fines seront les mêmes que d’habitude. Rendez-vous ce mardi dès 22h30 sur la chaîne YouTube de TrashTalk pour une soirée évènement !