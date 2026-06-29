WNBA : la Française Ornella Bankolé signe au Toronto Tempo

Une Française de plus en WNBA ! Ornella Bankolé vient de signer un « developmental contract » qui lui permettra de participer à 12 rencontres avec le Tempo de Toronto cette saison.

À 28 ans, Ornella Bankolé va découvrir la WNBA. L’ailière aux 14 sélections chez les Bleues sort d’une saison riche en émotions avec Saragosse. Vainqueuse de la Supercoupe d’Espagne et finaliste du championnat, c’est dans la plus grande compétition européenne qu’elle s’est le plus illustrée.

Contre Basket Landes au Final 6 d’EuroLeague, elle signe son meilleur match de la saison avec 16 points à 4/4 du parking, 4 rebonds, 2 passes et 3 interceptions en 19 minutes de jeu devant le public de Saragosse. C’est dans les grands moments que les grandes joueuses répondent présentes.

GAME-CHANGER. Ornella Bankole CAUGHT FIRE with 4 threes in the second half. 🔥

📊 16 PTS | 4 REB | 2 AST | 3 STL in 19 minutes of action. pic.twitter.com/urdnnPBTPY

— EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) April 15, 2026

Une performance qui a résonné jusqu’à Toronto. La franchise co-détenue par Masai Ujiri vient d’annoncer l’arrivée d’Ornella Bankolé comme Developmental Player pour le reste de la saison. Suite aux nouvelles règles écrites dans le CBA fraîchement signé par les propriétaires WNBA, chaque équipe peut désormais signer deux joueuses de complément pour participer à 12 matchs de saison régulière. Au Tempo, elle retrouvera une autre Française, Tima Pouye, signée il y a un mois.

🚨 ORNELLA BANKOLE À TORONTO !

Coéquipière de Carla Leite à Saragosse cette saison, elle signe un developmental contract chez le Tempo !

Une nouvelle Française débarque en WNBA ! 😍🇫🇷 https://t.co/dK3QfUSOFZ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2026

Ornella Bankolé tournait à 7,6 points, 3 rebonds et 1,4 passes et 17 minutes de moyenne avec Saragosse la saison dernière en 52 matchs, dont un record à 21 points en Playoffs. Récemment prolongée en Espagne, l’Auxerroise va d’abord se concentrer sur son aventure canadienne et devrait logiquement manquer le début de la saison européenne.

En WNBA, l’ailière de 1,81 mètre apportera son énergie, de l’adresse extérieure et de la polyvalence. Médaillée d’argent à l’EuroBasket 2019, elle peut aussi légitimement penser à la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu à Berlin en septembre prochain.

Ornella Bankolé devient la 14ème joueuse française à évoluer en WNBA en 2026. À ce rythme-là, il y aura bientôt autant de tricolores que de franchises dans la ligue féminine américaine.